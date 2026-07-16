Deroga Gallardo Cardona la ‘Ley Serrano’ en San Luis Potosí

CDMX.- El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona (PVEM), firmó la iniciativa para derogar las reformas al Código Penal que sancionaban el uso de inteligencia artificial, una normativa conocida de manera popular como la “Ley Serrano”. Esta decisión ocurre tras un encuentro de diálogo institucional con académicos, juristas, científicos, empresarios y periodistas, con el propósito de diseñar un esquema legal alterno que respete los derechos humanos.

La propuesta del Ejecutivo estatal plantea la eliminación específica de los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter del Código Penal del Estado, además de las disposiciones del Decreto 0314.

SOLICITARÁN APERTURA DE PARLAMENTO ABIERTO Las autoridades locales acordaron solicitar de manera formal al Congreso del Estado la apertura de un Parlamento Abierto y una consulta especializada orientada al uso tecnológico. La llamada “Ley Serrano” se aprobó a finales de 2025 bajo la justificación de combatir la desinformación digital y sancionar la manipulación de identidad sin consentimiento explícito.

Sin embargo, colectivos ciudadanos y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, acusaron que la redacción ambigua criminalizaba recursos editoriales como la sátira y los memes.

La confrontación social escaló luego de que dos periodistas fueron procesadas penalmente bajo este marco normativo y otros informadores enfrentaron carpetas de investigación. Esta situación derivó en protestas e interrupciones en el recinto legislativo local por parte de comunicadores que acusaron censura directa.

SHEINBAUM ANUNCIÓ REVISIÓN FEDERAL DE LA LEY Incluso, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, anunció el mes pasado en su conferencia matutina una revisión federal sobre dicha legislación potosina para asegurar que los principios de información y crítica no resultaran vulnerados en el territorio nacional. “Nada puede ir en contra de la libertad de expresión”, afirmó la mandataria federal antes de que el gobierno estatal determinara revocar el estatuto.

La administración de San Luis Potosí prevé edificar mesas técnicas legislativas a partir de este cese penal para analizar el impacto de las herramientas informáticas en la administración pública, la salud y la educación.