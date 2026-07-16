Desaparecen tres hombres en Teocaltiche, Jalisco; las víctimas son familiares

GUADALAJARA, JAL.- La titular de la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas, confirmó hoy que agentes investigadores buscan dar con el paradero de tres hombres que desaparecieron en junio en Teocaltiche. Las víctimas, José Manuel Gómez Núñez, Érick Arturo Gómez Aguilera y Antonio de Jesús Silvestre Gómez, son familiares; dos de ellos hermanos.

“Son tres eventos diferentes, uno sucede a inicios del mes, los demás cinco días después, pero en tres eventos distintos; es decir, las víctimas estaban al momento de su desaparición en lugares diferentes”, explicó la funcionaria. “La primera víctima cuando desaparece, solamente se sube a una motocicleta y dice que va a un mandado después de recibir una llamada; de los otros dos eventos sí tenemos documentado la presencia de sujetos armados”. CATEAN TRES DOMICILIOS Derivado de la investigación, ya se hicieron cateos en tres domicilios, aunque las víctimas siguen sin ser localizadas. “En este caso, la línea de investigación que se sigue es porque lamentablemente una de las víctimas aparentemente se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas”, añadió Trujillo Cuevas.

La Vicefiscal negó que exista una ola de desapariciones en el municipio, debido a que no han notado un incremento en el número de denuncias. Sin embargo, reconoció que la dependencia sólo puede llegar a esta conclusión con base en la cantidad de carpetas que se abren. “En términos generales, la incidencia ha estado controlada, o sea, sí suceden servicios pero no fuera de los límites normales”.