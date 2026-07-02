Descarta Mier fin del T-MEC tras decisión de Estados Unidos

CDMX.- El senador Ignacio Mier, jefe de la bancada morenista, derrochó optimismo luego que el gobierno estadounidense confirmara su determinación de no renovar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por un plazo de 16 años para optar por revisiones anuales. A pesar de que ese esquema podría propiciar un clima de incertidumbre que afectará los flujos de inversiones, Mier refutó a los que propagaban la “cantaleta de siempre” en el sentido de que el Tratado tenía sus días contados.

“¿Qué quiere decir? Para tranquilidad de todos los mexicanos, y que no empiece la oposición con su cantaleta de siempre, que Estados Unidos renunció al tratado de libre comercio, o Canadá. Falso”, acotó. “Desde hace seis meses sabíamos que el tratado continuaba. Ahora lo que se tenía que decidir era si se prorrogaba 16 años más o se queda al 2036 y se va revisando anualmente. Eso es, en síntesis, lo que se acordó”. “LE HA IDO BIEN A MÉXICO” Mier aclaró que “desde un principio se cerró la vía de que no hubiera tratado. Hace seis meses se venció esa posibilidad, ahora era que se extendiera 16 años más y dijeron ‘No, vamos a revisarlo’, porque hay algunas cosas en las que, con toda libertad de los países, tienen que revisar los déficits comerciales que hay en algunos sectores”. “¿Cuál es lo primero para que haya, confianza? El propio artículo 34.7 establece que si alguno de los tres países firmantes, México, Canadá o Estados Unidos no quiere continuar, debieron haber hecho valer esa solicitud hace seis meses. Eso no pasó”, repuso.

“En su conjunto, tanto Estados Unidos como México estamos satisfechos. Le ha ido bien a México, le ha ido muy bien a Estados Unidos y le ha ido también muy bien a Canadá. Entonces, por eso el tratado de libre de comercio con Estados Unidos continúa”, dijo. EXISTE INTERDEPENDENCIA El senador resaltó el hecho de que “hay una relación de interdependencia, no solamente en materia de población, de seguridad, sino que también hay un tema de carácter comercial que es importante y eso todos lo sabemos: los mercados financieros reflejan la confianza.

“Hay estabilidad económica en México, los mexicanos pueden estar tranquilos, continuará. Año con año se hará la revisión. El 20 de julio se van a revisar algunos de los puntos, solamente de aquellas cosas en las que no se está de acuerdo y que es necesario detallar, puntualizar o actualizar”, recalcó.

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