Otorga juez dos horas a defensa de Gilda Lozoya por expediente

Nora Ileana García Peralta, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, otorgó la prórroga luego de que Alejandro Rojas Pruneda, abogado de la imputada, hiciera la petición al inicio de la diligencia.

CDMX.- Una juez federal concedió un receso de dos horas a Gilda Susana Lozoya Austin para que su defensa revise el expediente de 70 mil fojas, previo a iniciar la audiencia en la que será imputada por el supuesto lavado de 3.5 millones de pesos en el Caso Agronitrogenados.

La audiencia inició a las 14:52 horas y se suspendió a las 15:16 horas, tras el acuerdo de la juzgadora, quien indicó que reanudaría la diligencia a las 17:16 horas.

El litigante dijo que apenas esta tarde, previo a la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) le entregó el expediente de 70 mil fojas y necesitaba dos horas para revisarlo y entrevistar a su clienta, para explicarle sus derechos.

GILDA ERA BUSCADA POR LA JUSTICIA

Según los antecedentes del caso, Gilda Susana era buscada por la justicia por un caso en el que le atribuyen ser beneficiaria de una cuenta bancaria en la que su hermano habría cobrado un soborno de 3.5 millones de dólares a Altos Hornos de México (AHMSA), empresa de Alonso Ancira.