Otorga juez dos horas a defensa de Gilda Lozoya por expediente

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    Otorga juez dos horas a defensa de Gilda Lozoya por expediente
    La audiencia inició a las 14:52 horas y se suspendió a las 15:16 horas, tras el acuerdo de la juzgadora. Cortesía

El litigante dijo que apenas esta tarde, previo a la audiencia, la FGR le entregó el expediente de 70 mil fojas y necesitaba dos horas para revisarlo

CDMX.- Una juez federal concedió un receso de dos horas a Gilda Susana Lozoya Austin para que su defensa revise el expediente de 70 mil fojas, previo a iniciar la audiencia en la que será imputada por el supuesto lavado de 3.5 millones de pesos en el Caso Agronitrogenados.

Nora Ileana García Peralta, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, otorgó la prórroga luego de que Alejandro Rojas Pruneda, abogado de la imputada, hiciera la petición al inicio de la diligencia.

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La audiencia inició a las 14:52 horas y se suspendió a las 15:16 horas, tras el acuerdo de la juzgadora, quien indicó que reanudaría la diligencia a las 17:16 horas.

El litigante dijo que apenas esta tarde, previo a la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) le entregó el expediente de 70 mil fojas y necesitaba dos horas para revisarlo y entrevistar a su clienta, para explicarle sus derechos.

GILDA ERA BUSCADA POR LA JUSTICIA

Según los antecedentes del caso, Gilda Susana era buscada por la justicia por un caso en el que le atribuyen ser beneficiaria de una cuenta bancaria en la que su hermano habría cobrado un soborno de 3.5 millones de dólares a Altos Hornos de México (AHMSA), empresa de Alonso Ancira.

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La cuenta bancaria receptora fue abierta en Suiza a nombre de la empresa Tochos Holding Limited y habría recibido depósitos por 2 millones 580 mil dólares.

De la misma cuenta salieron 38 millones de pesos para que el ex director de Pemex comprara su casa de Lomas de Bezares, en 2012.

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