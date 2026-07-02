Reclaman daños ambientales por obras en puerto de Veracruz

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México
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    Reclaman daños ambientales por obras en puerto de Veracruz
    Entre otras afectaciones destaca la degradación de arrecifes y humedales, así como la alteración de procesos hidrológicos y sedimentarios. Semar

Las obras de ampliación han producido erosión costera y pérdida de espacios públicos como playas

CDMX.- Las obras de ampliación del puerto de Veracruz han producido erosión costera, pérdida de espacios públicos como playas, degradación de arrecifes y humedales y alteración de procesos hidrológicos y sedimentarios, así como afectaciones derivadas de la extracción de materiales pétreos.

Así lo advierte un informe de Territorios Diversos para la Vida, A.C. (TerraVida) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el cual fue difundido esta semana y presenta los resultados de la Misión Civil por la Defensa del Sistema Arrecifal Veracruzano (Mide-SAV),que se realizó entre el 1 y el 4 de mayo de este año.

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La misión de observación, indica, constató el incumplimiento de diversos aspectos de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Amparo en Revisión 54/2021 para garantizar la integridad, conservación y continuidad del SAV frente al proyecto portuario.

ALTERACIÓN DE ECOSISTEMAS COSTEROS

“La misión identificó un patrón de transformación acelerada del litoral veracruzano caracterizado por la alteración de ecosistemas costeros, el deterioro de medios de vida tradicionales y el incremento de condiciones de vulnerabilidad social y ambiental para las comunidades costeras”, señala.

“Las afectaciones documentadas comprometen no solo el equilibrio ecológico de la región, sino también la permanencia de formas de vida, prácticas culturales y actividades económicas tradicionales vinculadas al mar”.

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La pesca artesanal, apunta, enfrenta un deterioro progresivo debido a la disminución de especies y la pérdida de zonas de pesca, mientras que localidades como Las Barrancas reportan daños a viviendas, pérdida de territorio y mayor exposición a riesgos asociados al avance del mar.

OMISIÓN EN IMPACTOS DEL PROYECTO

Las evaluaciones oficiales, advierte, omitieron analizar de manera integral los impactos acumulativos del proyecto, especialmente los relacionados con la extracción de materiales pétreos, la alteración de cuencas hidrológicas y los riesgos para el Sistema de Lagunas Interdunarias de la Ciudad de Veracruz, sitio reconocido de importancia internacional bajo la Convención sobre los Humedales (Convención de Ramsar).

TerraVida y AIDA demandaron a las secretarías de Medio Ambiente y Marina, así como a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz cumplir la sentencia de la Suprema Corte, garantizar una evaluación ambiental verdaderamente integral, fortalecer la participación pública y adoptar medidas efectivas para la restauración y protección del Sistema Arrecifal Veracruzano y de las comunidades que dependen de él.

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La ampliación del puerto arrancó formalmente en noviembre de 2014. Incluye la construcción de nuevas terminales y aumentar la capacidad instalada de carga de 22 a 90 millones de toneladas.

En 2022, la Suprema Corte suspendió las autorizaciones ambientales otorgadas por la Semarnat, que ese mismo año concedió nuevos permisos para las obras.

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