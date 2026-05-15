Descarta Sheinbaum que existan investigaciones de Estados Unidos dirigidas a consulados

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno de México no ha recibido ninguna notificación oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre presuntas revisiones o investigaciones a los consulados mexicanos en territorio estadounidense, y afirmó que esas versiones carecen de sustento. La mandataria federal respondió a las versiones periodísticas que señalaban que algunos consulados mexicanos estarían bajo observación por supuestamente realizar actividades políticas en Estados Unidos. Sheinbaum dejó claro que hasta el momento no existe ningún comunicado formal dirigido al gobierno mexicano.

”No tenemos ninguna noticia, ni información, ni comunicado del Departamento de Estado al gobierno de México relacionado con los consulados”, sostuvo. LABOR DE CONSULADOS ESTÁ DEFINIDA La presidenta explicó que las especulaciones surgieron a partir de una nota difundida por CBS News, en la que se mencionaba que autoridades estadounidenses consideraban que los consulados mexicanos estaban realizando actividades de carácter político.

Sin embargo, rechazó esa interpretación y subrayó que la labor de los consulados está plenamente definida. ”A los consulados lo que les corresponde es defender a los mexicanos en Estados Unidos y trabajar para ellos”, enfatizó.

Detalló que la instrucción de su gobierno es que los representantes consulares atiendan a los connacionales, los asesoren jurídicamente cuando sea necesario y fortalezcan los vínculos con las comunidades mexicanas y con autoridades locales estadounidenses, especialmente en ciudades con alta presencia de migrantes. Sheinbaum también calificó como “totalmente absurdo” el argumento de que México busca influir políticamente en Estados Unidos mediante sus consulados, como se plantea en algunas teorías difundidas en medios y publicaciones recientes.

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