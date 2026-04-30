Desde Yarrington hasta Rocha Moya: los gobernadores que han sido acusados de nexos con el narco

El Gobierno de Estados Unidos acusó de nexos con el narcotráfico a Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, convirtiéndose en el primer Mandatario estatal en funciones de ser señalado por la justicia. Sin embargo, antes que él, otros exmandatarios también fueron juzgados, ya que se habían separado del cargo.

RUBÉN ROCHA MOYA El actual Gobernador de Sinaloa (2021 - a la fecha), aliado al partido Morena, es acusado por autoridades estadounidenses de colaborar con ‘Los Chapitos’, facción de Cártel de Sinaloa, para facilitar el tráfico de drogas. Además de recibir sobornos millonarios para brindar protección a actividades delictivas del grupo criminal que incluso facilitó su triunfo a la gubernatura y una vez en el poder también facilitó la operación del grupo criminal en el Estado. - Estado: Sinaloa.

- Gobernador desde 2021 y hasta la fecha.

- Acusado por Corte del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).

- Año de Acusación: 2026, durante su administración.

- Cargos: Conspiración para importar narcóticos, posesión de armas y conspiración para poseer armas.

- Acciones: Gobierno de EU solicitó su extradición, según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

TOMÁS YARRINGTON El exgobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas fue acusado por Estados Unidos de recibir sobornos del Cártel del Golfo y ‘Los Zetas’ a cambio de protección política y facilitar su operación en el Estado, así como fue señalado de narcotráfico de cocaína y marihuana, mientras que con ese dinero financió su campaña a la gubernatura y adquirir propiedades en Texas a través de prestanombres. Hasta 2021, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. - Estado: Tamaulipas.

- Gobernador entre 1999 y 2004

- Acusado por Corte del Distrito Sur de Texas (Brownsville)

- Año de Acusación: 2013, tras dejar cargo estatal

- Cargos: Conspiración para importar cocaína y marihuana, crimen organizado, lavado de dinero y fraude bancario.

- Acciones: Arrestado en Italia en 2017 y extraditado a EU en 2018. En 2023, fue sentenciado a 9 años de prisión y deportado a México en abril de 2025.

MARIO VILLANUEVA El gobernador de Quintana Roo entre 1993 y 1999 fue acusado de permitir cargamentos de droga desde Colombia hacia Estados Unidos, aunque su captura no fue hasta 2001, permaneciendo prófugo por varios años tras dejar el cargo. Aunque fue condenado por lavado de dinero en México, para 2010 fue extraditado, ese mismo año se declaró culpable de lavado de dinero de procedencia ilícita y encarcelado por 7 años. En 2017 fue repatriado a México, pero en 2020 obtuvo prisión domiciliaria en Chetumal hasta el día de hoy. - Estado: Quintana Roo

- Gobernador entre 1993 y 1999

- Acusado por Corte del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan)

- Año de Acusación: 2001, tras dejar cargo estatal

- Cargos: Conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína y lavado de dinero

- Acciones: Extraditado a EU desde Mexico en 2010. Se declaró culpable en 2012 y fue repatriado a México en 2017. En 2020 se le concedió prisión domiciliaria.

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES Ocupó el cargo entre 2005 y 2010, justo después de Yarrington, también fue investigado por Estados Unidos de lavado de dinero y asociación delictuosa, fue detenido en 2017 por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, el Gobierno estadounidense buscó su extradición al ser señalado de recibir sobornos por parte de ‘Los Zetas’, fue hasta 2015 que el Departamento de Justicia hizo pública la acusación. No obstante, en 2022, un juez en México ordenó su liberación al no tener elementos suficientes para seguir en prisión. - Estado: Tamaulipas

- Gobernador entre 2005 y 2010

- Acusado por Poder Judicial de Tamaulipas

- Año de Acusación: 2015, cinco años después de dejar el cargo estatal

- Cargos: lavado de dinero, asociación delictuosa, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.<br /> - Acciones: Fue detenido en 2017 por México. En 2015 fue señalado por el Departamento de Justicia de recibir sobornos de ‘Los Zetas’. En 2022 fue puesto en libertad al no tener elementos suficientes.

JORGE TORRES LÓPEZ El exmandatario priista de Coahuila (también fungió como presidente municipal de Saltillo entre 2008 y 2009) fue detenido en Puerto Vallarta durante 2019 con una orden de detención provisional con fines de extradición a Corpus Christi, Texas. En su contra existía una ficha roja emitida por la Interpol, y estaba en la lista de los más buscados por la DEA. El exfuncionario admitió que durante parte de su administración realizó transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de carreteras para el estado. Aunque como parte de su declaración de culpabilidad, Torres López acordó perder una propiedad en EU, la cual fue asociada con los sobornos, siendo condenado en los distritos sur y oeste de Texas por delitos de lavado de dinero vinculado a recursos de origen ilícito. Fue sentenciado a tres años en 2021. - Estado: Coahuila

- Gobernador interino entre abril y noviembre de 2011

- Acusado por Corte del Distrito Sur y Oeste de Texas (Brownsville y San Antonio)

- Año de Acusación: 2019, después de dejar el cargo estatal

- Cargos: lavado de dinero vinculado a recursos de origen ilícito.<br /> - Acciones: Fue detenido en 2019 en Puerto Vallartacon fines de extradición a Corpus Christi, Texas. Fue sentenciado a tres años en 2021.

Publicidad