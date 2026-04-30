Presenta MC petición de desafuero de Rubén Rocha

CIUDAD DE MÉXICO.-Representantes de Movimiento Ciudadano (MC) presentaron en la Cámara de Diputados la petición de desafuero a los funcionarios morenistas acusados por el Gobierno de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico. La petición de desafuero es para el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador por ese estado, su correligionario Enrique Inzunza; y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.

Con un sello de entregado a las 17:54 horas de este jueves, el presidente de MC, Jorge Álvarez Máynez, y el diputado federal, Gibrán Ramírez, entregaron la solicitud ante la secretaría general de la Cámara de Diputados, instancia que deberá turnar el caso a la Sección Instructora. La solicitud de declaración de procedencia suele darse por parte de un ministerio público, a fin de que el servidor público inculpado pueda ser presentado a proceso penal.

FGR REVISARÁ LAS PRUEBAS CONTRA LOS IMPUTADOS En este caso, los representantes de MC presentaron la denuncia sin que haya solicitud de una autoridad ministerial mexicana. ”Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero”, dijo Álvarez Máynez sobre la denuncia presentada este jueves.

Explicó que por ello se presentó la petición, para que la Cámara de Diputados de inicio al proceso de desafuero y los funcionarios no estén protegidos mientras están en curso las investigaciones. Este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) revisará las pruebas contra los imputados por Estados Unidos y podría hacer sus propias indagatorias, para determinar si hay delitos que perseguir.

¿DE QUÉ SE LES IMPUTA? En el escrito presentado se menciona la imputación emitida por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, contra 10 funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, por su presunta participación en el delito de conspiración para el tráfico ilícito de sustancias controladas, en convivencia con la organización criminal Cártel de Sinaloa.

Destaca el texto en particular el gobernador, el senador y el alcalde señalados podrían estar relacionados con delitos relacionados con asociación delictuosa y colaboración con el narcotráfico, como son delincuencia organizada, encubrimiento, uso indebido de funciones y delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros de orden federal. Se mencionan, también, que desde el 2021 hubo señalamientos contra Rocha Moya durante la campaña electoral por la gubernatura, respecto a que recibió apoyo del Cártel de Sinaloa, particularmente de “Los Chapitos”.

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