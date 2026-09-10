Asume Roberto Carlos Félix, cercano a Taddei, Secretaría Ejecutiva del INE, tras salida de Claudia Espino

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    Asume Roberto Carlos Félix, cercano a Taddei, Secretaría Ejecutiva del INE, tras salida de Claudia Espino
    En diciembre del 2023, la presidenta del INE buscó colocar a Félix como Secretario Ejecutivo, pero no alcanzó los 8 votos del Consejo General. Cuartoscuro

Taddei sostuvo que el relevo no debilita al Instituto y dijo que cuenta con los mecanismos y capacidades para mantener su operación

CDMX.- La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, tomó protesta a Roberto Carlos Félix López como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del organismo en sustitución de Claudia Espino, quien renunció ayer.

En entrevista con medios, Taddei sostuvo que el relevo no debilita al Instituto y aseguró que cuenta con los mecanismos y capacidades para mantener su operación.

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“Arranca el Instituto listo, preparado, fuerte, sólido, con los mecanismos que tiene para sustituir de manera inmediata áreas tan sensibles como la Secretaría Ejecutiva”, afirmó.

LAMENTA TADDEI SALIDA DE ESPINO

La consejera presidenta lamentó la salida de Espino y señaló que los integrantes del Consejo General comprendieron las razones que presentó para dejar el cargo.

“Es una desfortuna que no esté la doctora Claudia Arlette, pero también es una comprensión al 100 por ciento de todo el colegiado sobre la situación que ella nos platica, nos presenta y la que la llevó a esto”, dijo.

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Taddei afirmó que el INE reaccionó de manera inmediata y descartó que el cambio genere preocupación sobre las capacidades del organismo.

“Así que inmediatamente el Instituto reacciona, el Instituto tiene todos esos mecanismos, no hay nada que preocuparse ahorita. Correremos con las mismas capacidades instaladas, técnicas, profesionales, de todo. Así que nos sentimos listos”, expresó.

CONSEJO GENERAL DETERMINARÁ SI SE QUEDA FÉLIX LÓPEZ

Cuestionada sobre si propondrá próximamente a un titular de la Secretaría Ejecutiva o mantendrá a Félix López como encargado, Taddei adelantó que el Consejo General realizará ese proceso.

“Seguramente haremos ese ejercicio pronto. Pero ayer había que tomar una decisión. Afortunadamente estábamos reunidos todos los consejeros y fue una decisión cálida, bien aceptada, trae un antecedente que todo mundo en este momento reconoce, y eso es lo más importante, que desde el Consejo General tenemos tranquilidad para que enfrente este proceso así”, señaló.

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Recientemente el diario “Reforma” informó que Taddei nombró como encargado de despacho a Roberto Félix, quien desde que llegó al organismo ha sido su mano derecha y se desempeñaba como director de Organización, otra área clave en el proceso electoral que hoy inicia.

En diciembre del 2023, la presidenta del INE buscó colocar a Félix como Secretario Ejecutivo, pero no alcanzó los 8 votos del Consejo General, pues la mayoría de los consejeros afirmaron que era inexperto para asumir una posición tan relevante.

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