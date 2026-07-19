Renuncia Héctor Díaz Polanco a la presidencia de Morena CDMX

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    Renuncia Héctor Díaz Polanco a la presidencia de Morena CDMX
    Díaz Polanco informó que no se aleja ni un milímetro de sus convicciones ni de su compromiso con la Cuarta Transformación. Cuartoscuro

El político explicó que este sábado le comunicó su decisión a la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada

CDMX.- Héctor Díaz Polanco renunció a la presidencia de Morena en la Ciudad de México.

A través de un video en redes sociales, explicó que ayer le comunicó su decisión a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a quien le agradeció por su apoyo, amistad y trabajo a favor de la Ciudad.

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“Anuncio mi separación del cargo de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México, es un momento oportuno para hacerlo, ha sido un honor. Continúo mis actividades académicas, incluyendo la edición de un par de libros y realizaré otras tareas en nuestro movimiento”, compartió.

CONTINUARÁ EN EL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO

Añadió que no se aleja ni un milímetro de sus convicciones ni de su compromiso con la Cuarta Transformación, pues seguirá en el Consejo Nacional de Morena y en su Consejo Consultivo.

“Quiero reconocer también el apoyo y la colaboración de los secretarios del Comité Ejecutivo de la Ciudad de México, son magníficos compañeros con sólidas convicciones y espíritu de trabajo; lo mismo digo del estupendo equipo operativo de Morena en la Ciudad de México, a todos gracias”, indicó.

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Héctor Díaz Polanco mencionó que Morena sigue siendo la esperanza de México “y es uno de los impulsos de nuestro humanismo mexicano. Un gran abrazo, aquí seguimos”.

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