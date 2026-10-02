‘Capitán Sol’ es ingresado al Altiplano por caso de huachicol fiscal; FGR lo imputará por delincuencia organizada

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ‘Capitán Sol’ es ingresado al Altiplano por caso de huachicol fiscal; FGR lo imputará por delincuencia organizada
    Tras ser detenido en Zapopan, Jalisco, elementos de la Marina y de la FGR lo llevaron vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca. Cortesía

Será presentado ante el juez que lo requiere por la red que operó desde la Semar en el sexenio del expresidente López Obrador

CDMX.- Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, Estado de México, para ser presentado ante el juez que lo requiere por la red de huachicol fiscal que operó desde la Secretaría de Marina en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras ser detenido en un fraccionamiento de lujo de Zapopan, Jalisco, elementos de la Marina y de la FGR lo llevaron vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/localizan-cuerpo-de-hombre-en-canalon-en-monterrey-nuevo-leon-IO23877861

Durante su estancia en el Hangar de la FGR, personal de la institución le practicó exámenes médicos y diversas diligencias de ley.

Posteriormente, informaron fuentes del Gabinete de Seguridad federal, el exmarino fue trasladado vía terrestre al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1 “Altiplano”, donde actualmente se encuentran presos los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, presuntos cabecillas de la red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas.

Una vez que sea puesto a disposición, el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, dará fecha y hora para la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) le hará la imputación por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

ASÍ CAYÓ MIGUEL ÁNGEL SOLANO RUIZ, “CAPITÁN SOL”, EN ZAPOPAN

Al interior de la Marina, el capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, era conocido como “Sol”, “Mike, “Fantasma” o “El Rey del Fentanilo “.

De acuerdo con fuentes federales, el exmarino fue ubicado al interior del exclusivo fraccionamiento Villa Verona de Zapopan, donde las viviendas de lujo llegan a costar hasta 17 millones de pesos, según portales inmobiliarios de Jalisco.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ernesto-ruffo-cuestiona-prision-preventiva-y-asegura-forzaron-la-acusacion-en-su-contra-GO23875289

Derivado de lo anterior, elementos de la Armada de México y de la Fiscalía General de la República lo aprehendieron al interior de dicho complejo habitacional, alrededor de las ocho de la noche de ayer, al cumplimentar una orden de cateo. Fue sorprendido en short y playera por los elementos federales y según autoridades, no opuso resistencia a su detención.

En el lugar se cumplimentó la orden de aprehensión concedida dentro de la causa penal 325/2025, por su probable participación en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.FUE CAPTURADO TRAS UN AÑO PRÓFUGO

Durante meses, el exmarino alimentó la imagen de un operador capaz de moverse entre contactos, puertos y oficinas sin ser alcanzado.

No obstante, la noche de ayer el cateo en Zapopan rompió esa narrativa y finalmente fue capturado tras un año prófugo.

Su captura no cierra el caso: abre la etapa en la que la FGR deberá sostener sus acusaciones con pruebas y explicar el alcance real de la red de huachicol fiscal atribuida a los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

INTELIGENCIA LO UBICÓ EN FRANCIA, GRECIA, MÓNACO Y ESPAÑA

El llamado “Capitán Sol” anduvo a salto de mata en Francia, Grecia, Mónaco y España, así como en varios domicilios del país donde las autoridades federales le dieron seguimiento como parte de los trabajos de investigación y labores de inteligencia desarrollados durante cerca de 300 días por las áreas involucradas.

Con estos elementos, se fortalecieron las líneas de investigación y se desplegaron labores de seguimiento para determinar finalmente su ubicación en el lujoso fraccionamiento Villa Verona.

ASÍ OPERABA EL “CAPITÁN SOL” EN LA RED DE HUACHICOL

El capitán presumía poder. En las investigaciones, Solano Ruiz aparece como un presunto enlace para coordinar embarcaciones, permisos y documentación aduanera. Las indagatorias de la FGR lo ubican en operaciones en las que combustible habría sido declarado como aditivo o aceite lubricante para evadir controles y pagos fiscales.

Uno de los episodios más delicados ocurrió el 21 de marzo de 2025. De acuerdo con la declaración de un testigo incorporada a la investigación, durante una operación portuaria se advirtió a Solano que la maniobra no estaba autorizada y que personal naval y de la Fiscalía se dirigía al lugar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-siete-entre-ellos-un-adolescente-en-cinco-cateos-ejecutados-en-monterrey-IO23873193

Según ese relato, él respondió que recurriría al secretario de Marina y que se trataba de un tema de “Andy”.

Sin embargo, para la Fiscalía General de la República (FGR) la mención no acredita que hubiera recibido respaldo de esas personas.

Asegura que los propios hechos descritos en el expediente apuntan en sentido contrario: la Marina envió personal para tomar muestras, documentó la irregularidad y colaboró con la FGR.

La frase habría servido para aparentar influencia, tranquilizar a otros participantes y ganar tiempo cuando la operación comenzaba a desmoronarse.

Según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, Solano Ruiz habría realizado 543 movimientos bancarios entre junio de 2020 y diciembre de 2024. Esto equivale a 79 ingresos por cerca de 5.2 millones de pesos y 464 egresos por aproximadamente 4.8 millones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/imss-separa-a-directivos-tras-muerte-de-tres-recien-nacidos-en-hospital-de-guadalajara-CO23874336

También se reportaron operaciones relacionadas con juegos y sorteos por alrededor de 52 millones de pesos entre 2014 y 2023.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Detenciones
Huachicol

Localizaciones


Edomex
Jalisco
Zapopan

Personajes


Andrés Manuel López Obrador
José Rafael Ojeda Durán
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FGR
Semar
Sspc

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
No hagan humor

No hagan humor
Esta nueva tragedia escolar deja en evidencia problemas estructuras que influyen en la sociedad coahuilense.

Barbarie en secundaria de Torreón exige trabajo de todos
“¿Qué pasa con una empresa familiar cuando muere su fundador?”, plantea Whitepaper como punto de partida del episodio.

Herencias que se convierten en pleitos: cinco grandes empresas enfrentan el problema de la sucesión
Los detenidos por el ataque a la Secundaria 13 fueron trasladados en una unidad de seguridad,; la Fiscalía de Coahuila integra la carpeta de investigación para definir su situación legal.

Hermanos detenidos por ataque en la Secundaria 13 de La Unión, en Torreón, podrían alcanzar hasta 60 años de cárcel
El gobierno federal prepara nuevas acciones de seguridad escolar y vigilancia digital tras el ataque ocurrido en una escuela de Torreón, Coahuila.

Harfuch anuncia acciones del Gobierno tras la barbarie en escuela de Torreón
Los hechos no están relacionados entre sí, pero juntos dibujan una semana especialmente complicada para las comunidades escolares.

Violencia golpea a escuelas de México en una semana marcada por ataques, armas y amenazas
Publicaciones previas al ataque en una secundaria de Torreón muestran frases y símbolos asociados con comunidades incel y la glorificación de agresores.

¿Qué es +6 -0?... el lenguaje incel que usaron ‘Los Cuates’ en redes previo al ataque en secundaria de Torreón
Olivier Martinez acusó a Halle Berry de agredir físicamente a su hijo Maceo, de 12 años, y pidió la custodia exclusiva.

Acusan a Halle Berry de ahorcar a su hijo de 12 años; exmarido exige la custodia completa