‘Capitán Sol’ es ingresado al Altiplano por caso de huachicol fiscal; FGR lo imputará por delincuencia organizada

CDMX.- Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, Estado de México, para ser presentado ante el juez que lo requiere por la red de huachicol fiscal que operó desde la Secretaría de Marina en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tras ser detenido en un fraccionamiento de lujo de Zapopan, Jalisco, elementos de la Marina y de la FGR lo llevaron vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca.

Durante su estancia en el Hangar de la FGR, personal de la institución le practicó exámenes médicos y diversas diligencias de ley. Posteriormente, informaron fuentes del Gabinete de Seguridad federal, el exmarino fue trasladado vía terrestre al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1 “Altiplano”, donde actualmente se encuentran presos los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, presuntos cabecillas de la red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas. Una vez que sea puesto a disposición, el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, dará fecha y hora para la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) le hará la imputación por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

ASÍ CAYÓ MIGUEL ÁNGEL SOLANO RUIZ, “CAPITÁN SOL”, EN ZAPOPAN Al interior de la Marina, el capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, era conocido como “Sol”, “Mike, “Fantasma” o “El Rey del Fentanilo “. De acuerdo con fuentes federales, el exmarino fue ubicado al interior del exclusivo fraccionamiento Villa Verona de Zapopan, donde las viviendas de lujo llegan a costar hasta 17 millones de pesos, según portales inmobiliarios de Jalisco.

Derivado de lo anterior, elementos de la Armada de México y de la Fiscalía General de la República lo aprehendieron al interior de dicho complejo habitacional, alrededor de las ocho de la noche de ayer, al cumplimentar una orden de cateo. Fue sorprendido en short y playera por los elementos federales y según autoridades, no opuso resistencia a su detención. En el lugar se cumplimentó la orden de aprehensión concedida dentro de la causa penal 325/2025, por su probable participación en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.FUE CAPTURADO TRAS UN AÑO PRÓFUGO Durante meses, el exmarino alimentó la imagen de un operador capaz de moverse entre contactos, puertos y oficinas sin ser alcanzado. No obstante, la noche de ayer el cateo en Zapopan rompió esa narrativa y finalmente fue capturado tras un año prófugo. Su captura no cierra el caso: abre la etapa en la que la FGR deberá sostener sus acusaciones con pruebas y explicar el alcance real de la red de huachicol fiscal atribuida a los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

INTELIGENCIA LO UBICÓ EN FRANCIA, GRECIA, MÓNACO Y ESPAÑA El llamado “Capitán Sol” anduvo a salto de mata en Francia, Grecia, Mónaco y España, así como en varios domicilios del país donde las autoridades federales le dieron seguimiento como parte de los trabajos de investigación y labores de inteligencia desarrollados durante cerca de 300 días por las áreas involucradas. Con estos elementos, se fortalecieron las líneas de investigación y se desplegaron labores de seguimiento para determinar finalmente su ubicación en el lujoso fraccionamiento Villa Verona.

ASÍ OPERABA EL “CAPITÁN SOL” EN LA RED DE HUACHICOL El capitán presumía poder. En las investigaciones, Solano Ruiz aparece como un presunto enlace para coordinar embarcaciones, permisos y documentación aduanera. Las indagatorias de la FGR lo ubican en operaciones en las que combustible habría sido declarado como aditivo o aceite lubricante para evadir controles y pagos fiscales. Uno de los episodios más delicados ocurrió el 21 de marzo de 2025. De acuerdo con la declaración de un testigo incorporada a la investigación, durante una operación portuaria se advirtió a Solano que la maniobra no estaba autorizada y que personal naval y de la Fiscalía se dirigía al lugar.

Según ese relato, él respondió que recurriría al secretario de Marina y que se trataba de un tema de “Andy”. Sin embargo, para la Fiscalía General de la República (FGR) la mención no acredita que hubiera recibido respaldo de esas personas. Asegura que los propios hechos descritos en el expediente apuntan en sentido contrario: la Marina envió personal para tomar muestras, documentó la irregularidad y colaboró con la FGR. La frase habría servido para aparentar influencia, tranquilizar a otros participantes y ganar tiempo cuando la operación comenzaba a desmoronarse. Según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, Solano Ruiz habría realizado 543 movimientos bancarios entre junio de 2020 y diciembre de 2024. Esto equivale a 79 ingresos por cerca de 5.2 millones de pesos y 464 egresos por aproximadamente 4.8 millones.

También se reportaron operaciones relacionadas con juegos y sorteos por alrededor de 52 millones de pesos entre 2014 y 2023.