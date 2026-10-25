Detienen en San Luis Potosí a ‘La Wiwa’, líder criminal de la región Huasteca

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    Detienen en San Luis Potosí a ‘La Wiwa’, líder criminal de la región Huasteca
    Es señalado como presunto líder criminal en Tanquián de Escobedo y estaría relacionado con recientes hechos de violencia en ese municipio. Cuartoscuro

Fue detenido en la capital estatal por su probable participación en el delito de homicidio calificado

SAN LUIS POTOSÍ.- Juan de Jesús “N”, alias “la Wiwa”, de 35 años, fue detenido en la capital de San Luis Potosí por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con información de inteligencia, es señalado como presunto líder criminal en Tanquián de Escobedo y estaría relacionado con recientes hechos de violencia en ese municipio.

La captura ocurrió en la colonia Arboledas de Jacarandas, durante un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Guardia Nacional, en apoyo a agentes de la Policía de Investigación que ejecutaron una orden de aprehensión.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Jesús Juárez Hernández, informó que las indagatorias apuntan a que el detenido habría llegado desde Veracruz para presuntamente participar en actividades delictivas.

Las autoridades no precisaron cuáles son los hechos violentos específicos que se le atribuyen. Su probable responsabilidad deberá determinarse conforme al debido proceso.

INDAGAN VIOLENCIA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO

La detención deriva de las investigaciones iniciadas tras recientes episodios de violencia en Tanquián de Escobedo, municipio ubicado en la región Huasteca de San Luis Potosí.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, los operativos desplegados previamente por la Guardia Civil Estatal permitieron detener a dos personas y asegurar diversos indicios.

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A partir de las investigaciones posteriores, la autoridad ministerial reunió elementos para solicitar órdenes de aprehensión. La captura de Juan de Jesús “N” podría aportar información para esclarecer los hechos e identificar a otras personas presuntamente involucradas.

La dependencia estatal indicó que continuará la coordinación entre las corporaciones de seguridad y las autoridades de investigación para dar seguimiento a estos casos.

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