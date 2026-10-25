Detienen en San Luis Potosí a ‘La Wiwa’, líder criminal de la región Huasteca

SAN LUIS POTOSÍ.- Juan de Jesús “N”, alias “la Wiwa”, de 35 años, fue detenido en la capital de San Luis Potosí por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con información de inteligencia, es señalado como presunto líder criminal en Tanquián de Escobedo y estaría relacionado con recientes hechos de violencia en ese municipio.

La captura ocurrió en la colonia Arboledas de Jacarandas, durante un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Guardia Nacional, en apoyo a agentes de la Policía de Investigación que ejecutaron una orden de aprehensión.