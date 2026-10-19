Mueren seis integrantes de una familia por intoxicación al interior de su vivienda en Veracruz

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    Mueren seis integrantes de una familia por intoxicación al interior de su vivienda en Veracruz
    El aparente accidente ocurrió la madrugada de este lunes en el municipio de Las Choapas. Cuartoscuro
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Cuatro adultos y dos menores murieron al inhalar los gases que emanaban de una planta generadora de electricidad

XALAPA, VER.- Seis integrantes de una familia, entre ellos dos menores de edad, murieron intoxicados en el interior de su vivienda ubicada en el sur de Veracruz, donde prendieron una planta de luz de gasolina tras quedarse sin energía eléctrica por el temporal del paso del frente frío número 2.

El aparente accidente ocurrió la madrugada de hoy en el municipio de Las Choapas, donde cuatro adultos y dos menores murieron al inhalar los gases que emanaban de una planta generadora de electricidad que operaba en el interior de la vivienda.

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Autoridades locales confirmaron el hallazgo de las víctimas en el interior de la casa habitación, por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales para que iniciaran las investigaciones del caso.

FRENTE FRÍO DEJA 20 MIL PERSONAS SIN ELECTRICIDAD

Debido al paso del frente frío número dos por la zona sur de Veracruz, se registraron intensos vientos, lluvias y apagones en diversas regiones; durante el fin de semana cerca de 20 mil personas se quedaron sin energía eléctrica por el derribo de torres de alta tensión.

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Las primeras investigaciones, señalan que los seis integrantes de la familia murieron por intoxicación por monóxido de carbono y, según las indagatorias, encendieron la planta de luz al quedarse sin energía durante el temporal.

MUEREN CUATRO PERSONAS POR CAÍDA DE BARDA

También durante la madrugada de hoy, se reportó que cuatro integrantes de una familia, todas ellas mujeres, murieron cuando una barda se desplomó en su vivienda del municipio de Coatzacoalcos.

El fallecimiento de la abuelita, madre y dos niñas, fue asociada a los fuertes vientos y lluvias que azotaron las últimas horas esa región del estado a consecuencia del paso del frente frío número 2.

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Fue cerca de las dos de la mañana de hoy en la colonia Ejidal en la comunidad de Villa Allende del municipio de Coatzacoalcos, donde ocurrió el desplome de una barda sobre la casa habitación de la familia.

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