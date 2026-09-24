Rezagan informe, otra vez, sobre desapariciones en CDMX; se presentará en próximos días, asegura Brugada

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    Rezagan informe, otra vez, sobre desapariciones en CDMX; se presentará en próximos días, asegura Brugada
    Tras una visita al centro de resguardo temporal en el Panteón de Tezonco, Brugada dijo que la información será dada a conocer próximamente. Cortesía

Había afirmado que se haría dicho balance desde agosto, pero al incumplir, el 7 de septiembre dijo que sería 15 días después

CDMX.- El informe sobre acciones por desapariciones fue rezagado de nuevo y se presentará en los próximos días, prometió la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La mandataria había afirmado que se haría dicho balance desde agosto, pero al incumplir, el 7 de septiembre dijo que sería 15 días después, es decir, antes de concluir el mes, al comienzo de esta semana, lo que tampoco ocurrió.

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Hoy, tras una visita al centro de resguardo temporal en el Panteón de Tezonco, Brugada sostuvo que la información será dada a conocer en los próximos días, sin precisar si todavía será este mes o cuando comience octubre.

EVADE BRUGADA RESPONDER A LOS CUESTIONAMIENTOS

Evadió responder sobre los datos de personas desaparecidas y no identificadas en la actualidad en la Capital del país.

“No sé, ahorita tenemos una información para la próxima semana sobre desaparecidos”, dijo.

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Al concluir el acto protocolario el comisionado de Búsqueda capitalino, Luis Gómez, se retiró deprisa sin pronunciarse sobre el tema.

La Jefa de Gobierno había asegurado que comenzarían a presentarse informes sobre desapariciones y búsqueda de personas cada mes, como se realiza sobre la incidencia delictiva.

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