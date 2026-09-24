Rezagan informe, otra vez, sobre desapariciones en CDMX; se presentará en próximos días, asegura Brugada

CDMX.- El informe sobre acciones por desapariciones fue rezagado de nuevo y se presentará en los próximos días, prometió la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. La mandataria había afirmado que se haría dicho balance desde agosto, pero al incumplir, el 7 de septiembre dijo que sería 15 días después, es decir, antes de concluir el mes, al comienzo de esta semana, lo que tampoco ocurrió.

Hoy, tras una visita al centro de resguardo temporal en el Panteón de Tezonco, Brugada sostuvo que la información será dada a conocer en los próximos días, sin precisar si todavía será este mes o cuando comience octubre.

EVADE BRUGADA RESPONDER A LOS CUESTIONAMIENTOS Evadió responder sobre los datos de personas desaparecidas y no identificadas en la actualidad en la Capital del país. “No sé, ahorita tenemos una información para la próxima semana sobre desaparecidos”, dijo.

Al concluir el acto protocolario el comisionado de Búsqueda capitalino, Luis Gómez, se retiró deprisa sin pronunciarse sobre el tema. La Jefa de Gobierno había asegurado que comenzarían a presentarse informes sobre desapariciones y búsqueda de personas cada mes, como se realiza sobre la incidencia delictiva.