Metro CDMX arranca la semana de regreso a clases con afectaciones por paro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México presentó retrasos en la mayoría de sus líneas este lunes 13 de abril, luego de la protesta escalonada de trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, luego de la tregua del fin de semana, esto en un nuevo episodio del conflicto entre el SNTSTC y el Gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo con personal del sindicato, hasta la tarde del domingo se mantenía firme la decisión de retomar las medidas de ausentismo y la negativa a laborar horas extras, una estrategia que podría impactar la operación en distintas líneas de la red y afectar los traslados de millones de usuarios.

El paro escalonado inició el pasado viernes con afectaciones significativas en el servicio, pero fue suspendido durante sábado y domingo, días en que la operación se mantuvo con normalidad. Este lunes, el movimiento vuelve con el objetivo de presionar a las autoridades para atender las demandas laborales del gremio.

AFECTACIONES EN EL METRO CDMX Según la cuenta oficial del Metro en X, se reporta alta afluencia de usuarios en las Líneas 1, 3, 7, 9 y A, donde viajeros han permanecido hasta 30 minutos a la espera para abordar los vagones, los cuales permanecen detenidos por varios minutos en las estaciones del SCT. “Se registra afluencia alta en las Líneas 1, 3, 7, 9 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio”, señaló El Metro CDMX ha informado sobre el despliegue de personal correspondiente para agilizar la movilización que ha afectado durante el primer día de regreso a clases, tras las vacaciones de Semana Santa.

Usuarios afirman que la más afectada es la línea 3 del Metro de la CDMX, la cual conecta las terminales de Universidad e Indios Verdes, al sur y norte de la ciudad respectivamente. Por otro lado, también han reportado que al abordar los trenes han sido desalojados sin motivo de algunas estaciones de la Línea 7. “Continúa afluencia alta en las Líneas, 1, 3, 7, 9 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio”, escribieron en X.

¿QUÉ EXIGEN LOS TRABAJADORES DEL METRO? Entre las principales exigencias del sindicato se encuentran: - Mejores condiciones de trabajo;

- Mayor presupuesto para mantenimiento;

- Acciones urgentes para rehabilitar trenes e instalaciones El SNTSTC ha señalado que el deterioro del sistema representa un riesgo tanto para trabajadores como para usuarios. Según sus cifras, de los 391 trenes con los que cuenta el Metro, 70% no ha recibido mantenimiento general, lo que consideran una muestra del rezago operativo que enfrenta el transporte público más utilizado de la capital.

El Sindicato del STC Metro detalló que varios trenes se encuentran fuera de circulación debido al paro escalonado que realizan este lunes a los trabajadores para exigir el pago de horas extras. En la Línea 1, que va de Pantitlán a Observatorio, están en circulación 17 trenes de 29. En la Línea 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto, están trabajando 12 de 18 trenes. A su vez, en la Línea 8, de Garibaldi a Constitución de 1917 están circulando 18 de 24 trenes. En la Línea 9, de Tacubaya a Pantitlán, circulan 20 de 22 trenes; mientras que en la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, hay en servicio 11 de 17 trenes. En el resto de las líneas, se está haciendo el reporte y se informará en los próximos minutos por el SNSTC. (Con información de El Universal)

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