Noticias para el fin de semana: Pronóstico del clima; pago de la Pensión del Bienestar y multihomicidio en Edomex

MÉXICO

→ Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

→ Pensión del Bienestar 2026... ¿Qué apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 3 al 25 de septiembre, según el calendario? : Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, estas letras del apellido recibirán los 6 mil pesos de la Pensión del Bienestar en esta semana.

→ Multihomicidio en Edomex: muere tecladista de Camilo Séptimo junto con familiares en Atizapán : Jonathan Meléndez, conocido como “Honas” y vinculado a Camilo Séptimo como tecladista y fundador, fue localizado sin vida junto con otras tres personas.

INTERNACIONAL

→ Trump asegura que México no tiene nada que ofrecer a EU, solo “tamales picantes y tomates” : El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México no tiene nada que ofrecer a su país, más que “tamales picantes y tomates”, aunque explicó que no piensa interrumpir la relación comercial porque se lleva “muy bien” con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

→ 9 días después rescatan a dos trabajadores de un túnel de central hidroeléctrica en Nepal, a pesar de lo difícil que es dar con ellos : Cerca de 900 trabajadores de 12 proyectos hidroeléctricos siguen desaparecidos en Nepal, y se cree que aproximadamente 500 están atrapados en túneles.

→ Ante la falta de un veredicto, Juez declara nulo el juicio contra Lindsay Clancy : La decisión de Sullivan se produjo después de que el jurado compuesto por doce personas le expresara, por tercera vez en siete días, su incapacidad de lograr ponerse de acuerdo en un veredicto sobre los cargos contra Clancy.

COAHUILA

→ Explosión cimbra al exclusivo fraccionamiento San Alberto en Saltillo; hay un muerto y dos más con lesiones graves : El propietario de la vivienda murió tras sufrir quemaduras en todo el cuerpo; dos trabajadores resultaron gravemente lesionados.

→ Saltillo: Abundan ‘casas de citas’ fuera de Zona de Tolerancia : República, La Aurora, Zona Centro, Topochico, La Madrid, Ampliación Morelos son sedes de domicilios particulares en los que se ofrecen servicios de prostitución mediante páginas web.

→ ‘Borrar el estigma’: el reto frente al suicidio que lleva más de 220 muertes en Coahuila este año : La académica Karla Valdés, sostiene que la eliminación del estigma y generación de espacios en las comunidades para hablar sobre el suicidio, puede ser una medida para combatir los 143 intentos que se han atendido en Saltillo y las 220 muertes por suicidio en Coahuila en 2026.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Gonzalo Hevia Baillères hace historia: el empresario mexicano se convierte en copropietario de los Seahawks : El fundador de HBeyond se integró al nuevo grupo propietario de Seattle, encabezado por la familia Khosla, en una operación récord de 9 mil 612 millones de dólares.

→ Los Premios Juventud hacen historia con su primera gala en España : La ceremonia celebrada en Marbella reconoció a grandes figuras de la música latina y entregó premios a Shakira, Bad Bunny, Aitana, Karol G y otros artistas.

→ Daniel Bates Hurtado retrata desde el aire la huella de una tierra en agonía : La exposición ‘Origen fractal’ revela las estructuras naturales de la Tierra, mientras que lanza reflexiones sobre el impacto ambiental que está afectando al territorio a quienes lo habitan.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse : Conoce cómo registrarte en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, los requisitos para recibir 9,582.47 pesos mensuales, seguro del IMSS y capacitación laboral por hasta un año.

→ Pensión del Bienestar suspende pagos a beneficiarios en esta fecha; te explicamos el motivo : La Secretaría del Bienestar anunció el comienzo de la dispersión del apoyo económico bimestral de septiembre-octubre de 2026 para beneficiarios de cuatro programas sociales, Pensiones del Bienestar.