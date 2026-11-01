El poder lleva apellido: Taddei

El apellido Taddei se ha extendido durante los últimos años por distintas áreas del poder público en México. Del Instituto Nacional Electoral (INE) al gobierno de Sonora; de los programas federales del Bienestar a la empresa estatal encargada del litio, integrantes de esta familia originaria de Cananea, Sonora, han ocupado cargos en instituciones federales, estatales y organismos públicos. La historia tiene dos figuras centrales: Guadalupe Taddei Zavala, quien llegó a la presidencia del INE en abril de 2023 después de una larga carrera electoral, y su primo Jorge Luis Taddei Bringas, académico universitario que acompañó durante años el movimiento político de Andrés Manuel López Obrador antes de que se conformara el partido Morena. A partir de esas dos ramas, el apellido comenzó a aparecer en diferentes espacios de la administración pública. La presencia de familiares en cargos gubernamentales no constituye por sí misma una irregularidad, pero su número, los niveles de responsabilidad alcanzados y la cercanía política de algunos de sus integrantes con los gobiernos de Morena han colocado a los Taddei bajo el escrutinio público.

DE SONORA AL INE Guadalupe Taddei construyó su trayectoria principalmente dentro de los organismos electorales. Es pionera en los trabajos de creación del padrón electoral y lista nominal con fotografía en México. Acumuló casi tres décadas de experiencia en la materia, ocupó la presidencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) de Sonora entre 2014-2021 y, posteriormente, encabezó el Instituto Sonorense de Transparencia Informativa (Istai). En abril de 2023 alcanzó la posición de mayor relevancia de su carrera: la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Su designación no surgió de un acuerdo entre las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados. Ante la falta de consenso, el procedimiento concluyó mediante insaculación, mecanismo contemplado para renovar el Consejo General. Su llegada estuvo acompañada desde el principio por cuestionamientos sobre los vínculos políticos de algunos integrantes de su familia con Morena y con Andrés Manuel López Obrador. Especialmente con Jorge Luis Taddei Bringas, quien fue nombrado delegado de los Programas para el Desarrollo (Secretaría de Bienestar) en Sonora a partir de diciembre de 2018, desempeñando el cargo hasta su renuncia el 3 de noviembre de 2023 para buscar una candidatura al Senado. El entonces presidente López Obrador respondió públicamente a la controversia. Aseguró que no conocía personalmente a Guadalupe Taddei, pero reconoció una relación previa con su familia. “Yo dije que no conocía a la señora Taddei, pero que sí conocía a la familia Taddei”, declaró en una conferencia matutina, al responder a publicaciones que difundieron una foto en la que supuestamente aparecía acompañado por la nueva presidenta del INE. Explicó que la mujer que aparecía en aquella imagen no era Guadalupe Taddei, sino la esposa de Jorge Luis Taddei. La aclaración terminó confirmando un dato políticamente relevante: la relación de López Obrador con otra rama de los Taddei venía de años atrás.

VINCULO CON EL OBRADORISMO Jorge Luis Taddei Bringas, primo de Guadalupe, fue profesor e investigador de la Universidad de Sonora y participó en el movimiento político encabezado por López Obrador antes de que Morena llegara a la Presidencia. Tras las elecciones de 2018 fue nombrado delegado de los programas de la Secretaría de Bienestar en Sonora, posición estratégica desde la cual se coordinaban los principales apoyos sociales federales en la entidad. ALCANZARON POSICIONES PÚBLICAS Su hijo Pablo Daniel Taddei Arriola fue nombrado en 2022 director general de Litio para México (LitioMx), empresa estatal creada después de que el gobierno de López Obrador impulsara la nacionalización de la explotación del litio. Aunque persiste en el cargo, no ha logrado extraer un sólo gramo de litio. Otra hija de Jorge Luis, Ivana Celeste Taddei Arriola, llegó al Congreso de Sonora como diputada local de Morena durante la Legislatura 2021-2024. Jorge Carlos Taddei Arriola, también integrante de esa rama familiar, ocupó responsabilidades en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), entre ellas puestos relacionados con la operación regional.

LOS HIJOS DE GUADALUPE La familia directa de Guadalupe Taddei también registra presencia dentro de instituciones públicas. Luis Rogelio Piñeda Taddei, uno de sus hijos, se incorporó al gobierno de Sonora encabezado por Alfonso Durazo. En enero de 2025 fue anunciado en un puesto dentro de la Consejería Jurídica estatal y, meses después, pasó a desempeñarse como secretario particular del gobernador. La cercanía administrativa del cargo resulta significativa: la secretaría particular forma parte del entorno inmediato del titular del Poder Ejecutivo. Otro de sus hijos, Jorge Francisco Piñeda Taddei, ha ocupado responsabilidades administrativas en instituciones sonorenses, entre ellas el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, donde ha sido relacionado con el manejo de nómina. Previamente estuvo vinculado con el área de investigaciones del Congreso estatal. León Fernando Piñeda Taddei, también hijo de Guadalupe, aparece en la trayectoria pública familiar por su paso como secretario escribiente del Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora y, posteriormente, por responsabilidades dentro de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. De esta manera, mientras Guadalupe Taddei ocupaba responsabilidades electorales y llegaba al máximo órgano electoral del país, sus hijos desarrollaban carreras dentro de diferentes instituciones gubernamentales. MÁS RAMAS DEL ÁRBOL FAMILIAR El mapa no termina ahí. Luis Alonso Taddei Torres aparece entre los familiares que han desempeñado cargos públicos, como exdirector de Estudios y Proyectos del Instituto Sonorense de la Juventud. Isabel Cristina Taddei Bringas desarrolla una trayectoria distinta: es investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, institución pública dedicada a la investigación científica. También aparece Álvaro Bracamonte Sierra, vinculado familiarmente con los Taddei —cuñado de Jorge Luis—, quien ocupó la Secretaría de Gobierno durante la administración de Durazo. En la estructura del gobierno de Sonora aparece además Paloma Bracamonte Taddei, arquitecta egresada de la Universidad de Sonora, quien se desempeña en un área de edificación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur). Así, el árbol familiar toca áreas electorales, programas sociales, infraestructura, administración estatal, justicia administrativa, deporte, medio ambiente, investigación, actividad legislativa y explotación de recursos estratégicos. ENTRE POLÍTICA E INSTITUCIONES La expansión de los Taddei coincide temporalmente con dos acontecimientos que transformaron el mapa político de Sonora y del país: la llegada de López Obrador a la Presidencia en 2018 y el triunfo de Alfonso Durazo en Sonora en 2021. Jorge Luis Taddei ya tenía una relación política con el movimiento obradorista antes de esos triunfos. Guadalupe Taddei, por su parte, había construido desde décadas atrás una carrera dentro de las instituciones electorales, circunstancia que impide reducir su trayectoria únicamente a la llegada de Morena al poder. Son caminos distintos que terminaron convergiendo en un mismo periodo político. Mientras uno coordinaba los programas sociales federales en Sonora, otro integrante de la familia asumía la conducción de LitioMx; una más ocupaba una curul por Morena y otros familiares se incorporaban a dependencias federales y estatales. Y, en el punto más alto de esa estructura institucional, Guadalupe Taddei encabezaba el organismo responsable de organizar las elecciones federales mexicanas. La dimensión de esa presencia explica por qué el apellido se convirtió en materia de discusión pública.

UN CLAN QUE HA GANADO POSICIONES La expansión de los primos Guadalupe y Jorge Luis ha coincidido con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y de Alfonso Durazo en 2021. Guadalupe Taddei Zavala: Expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). Expresidenta del IEEyPC de Sonora y del Istai. Luis Rogelio Piñeda Taddei | Hijo: Actualmente es secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien en una conferencia dijo que ocupa ese cargo por méritos propios. Percibe un millón 661 mil 928 anuales. Jorge Francisco Piñeda Taddei | Hijo: Ha trabajado en instituciones sonorenses como el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora y del Congreso estatal. Recientemente circuló un video de él con el contratista del INE Alfredo Hernández Casillas en París. León Fernando Piñeda Taddei | Hijo: Se ha desempeñado como exsecretario escribiente del Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora y personal de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Jorge Luis Taddei Bringas | Primo de Guadalupe Taddei: Exdelegado de los Programas para el Desarrollo (Secretaría de Bienestar) en Sonora y académico de la Universidad de Sonora. Pablo Daniel Taddei Arriola | Hijo: Actualmente se desempeña como director general de Litio para México, organismo creado en 2022 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que aún no tiene inversión ni proyectos de exploración o explotación. Ivana Celeste Taddei Arriola | Hija: Fue diputada local por Morena por el Distrito 11 en el estado de Sonora, por lo que percibía un salario mensual de 129 mil 51 pesos. Es decir, tenía un ingreso anual total de alrededor de un millón 548 mil pesos. Jorge Carlos Taddei Arriola | Hijo: Responsabilidades operativas en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en donde reportó ingresos anuales netos por 503 mil 347 pesos.