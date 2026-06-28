Elecciones 2027: Morena cierra registros con 277 aspirantes a 17 gubernaturas

El partido político Morena, en coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció que, con corte a las 17:00 horas del sábado 27 de junio, tiene 277 aspirantes registrados con el fin de presidir las Coordinaciones Estatales de Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional; 123 fueron presenciales y 154 se hicieron en línea. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones (CEN) de Morena, destacó que la entidad con más registros es Guerrero y el estado con menos fue Campeche. Esperan que en julio de 2026 puedan presentar a los seis aspirantes que por estado se someterán a las encuestas abiertas a la ciudadanía.

La convocatoria de Morena para elegir candidatos a las 17 gubernaturas que se disputarán en el proceso electoral 2026-2027, establece que el partido tiene hasta el 31 de diciembre de este año para elegir a sus coordinadores estatales, quienes eventualmente se convertirán en los precandidatos y luego candidatos del partido rumbo a la elección. Cabe destacar que el sábado era el día que le correspondía a Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, luego de cinco días de convocatorias para las aspiraciones a una candidatura de Morena en las instalaciones del World Trade Center en la Ciudad de México.

La presidenta del CEN de Morena, Ariadna Montiel Reyes, dijo que fue muy gratificante ver cómo todo el proceso se llevó con cordialidad, solidaridad y con un llamado a la unidad para seguir fortaleciendo a la llamada Cuarta Transformación. ”Enhorabuena para quienes se han registrado a esta tarea, que no es una tarea menor, es una tarea muy importante y vamos a seguir construyendo este esfuerzo colectivo en sus siguientes etapas la cuales se irán informando; y también reconocer de manera especial a nuestros compañeros militantes de base, que vienen con toda la confianza a registrarse para participar en un proceso transparente, horizontal, democrático, pero sobre todo que tiene como eje fundamental fortalecer a nuestro Movimiento”, destacó la dirigente de Morena.

REGISTRO DE ASPIRANTES EN LÍNEA El partido político encabezado por Ariadna Montiel afirmó sobre los 154 aspirantes a presidir las Coordinaciones Estatales de Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional que se registraron en línea con el objetivo de garantizar una participación más amplia y consolidar un proceso con reglas claras, el cual calificaron de “democrático, abierto y plural”. Para que dichos registros fueran procedentes para el proceso, los aspirantes tuvieron que manifestar un escrito con cuatro compromisos como conocer la convocatoria y asumir sus reglas; aceptar el método de selección por encuesta y sus resultados; acatar el criterio de paridad de género que se aplicará por la CNE; y autorizar la verificación de sus antecedentes legales (como deudores alimentarios o temas pendientes ante la justicia). Una vez concluidos los registros, las y los aspirantes deberán realizar asambleas y trabajar en territorio. ASPIRANTES A LAS COORDINACIONES ESTATALES DE COMITÉS DE DEFENSA DE LA TRANSFORMACIÓN Y LA SOBERANÍA NACIONAL Sinaloa: Imelda Castro Castro, Jesús Fernando García Hernández, Graciela Domínguez Nava, María Teresa Guerra Ochoa, Gerardo Octavio Vargas Landeros, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, Lucila Ayala de Moreschi, ⁠Estrella Palacios Domínguez, ⁠Ricardo Madrid Pérez, Tomás de Jesús López Bajo, Omar López Campos y ⁠Rodolfo Valenzuela Sánchez.

Tlaxcala: Irma Yordana Garay Loredo, Raymundo Vázquez Conchas, Juan Salvador Santos Cedillo, Ana Lilia Rivera Rivera, Carlos Augusto Pérez Hernández, Concepción Sánchez González, Alfonso Sánchez García, Héctor Bernardo Paredes Mora, Floria María Hernández Hernández y Vicente Emilio Ponce Cano.

Zacatecas: Geovanna Bañuelos de la Torre, Carlos Alberto Puente Salas, Verónica Díaz Robles, Ulises Mejía Haro, José Narro Céspedes, Julia Arcelia Olguín Serna y Zaira Ivonne Villagrana Escareño.

Querétaro: Beatriz Robles Gutiérrez, Agustín Hernández Ortiz, Ricardo Astudillo Suárez, Luis Humberto Fernández Fuentes, José María Tapia Franco, Laura Patricia Polo Herrera, Gilberto Herrera Ruiz, Astrid Alejandra Ortega Vázquez, Mario Mauro Ramírez; y Santiago Nieto Castillo.

Quintana Roo: Eugenio Segura Vázquez, Rafael Fernando Marín Mollinedo, Freyda Marybel Villegas Canché, Ana Patricia Peralta de la Peña y Alexa Murguia Trujillo.

San Luis Potosí: Aid Ávila Covarrubias, Daniel Montelongo Ortiz, Ana Dora Cabrera Vázquez y Carlos Artemio Arreola Mallol.

Sonora: Omar Francisco Del Valle Colosio, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Froylan Gámez Gamboa, Célida Teresa López Cárdenas, Carlos Javier Lamarque Cano y María Dolores del Río Sánchez.

Michoacán: Reyna Celeste Ascencio Ortega, María Fabiola Alanís Sámano, Gabriela Desireé Molina Aguilar, Raúl Morón Orozco, Ernesto Núñez Aguilar, Gladyz Butanda Macías, Netzahualcóyotl Alanís Luna, Carlos Torres Piña, Ana Lilia Guillén Quiroz, Esteban González Nava y Netzahualcóyotl Alanís Pedraza.

Nayarit: Jorge Armando Ortiz Rodríguez, María Elizabeth López Blanco, María Geraldine Ponce Méndez, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Miguel Pavel Jarero Velázquez y Héctor Javier Santana García.

Nuevo León: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Blanca Judith Díaz Delgado, Andrés Concepción Mijes Llovera, Waldo Fernández González, Clara Luz Flores Carrales, Jesús Elizondo Salazar y Tatiana Clouthier Carrillo.

Chihuahua: Andrea Chávez Treviño, Cruz Pérez Cuéllar y Luis Carlos Arrieta Lavenant.

Colima: Rosa María Bayardo Cabrera, Gricelda Valencia de la Mora y Joel Padilla Peña.

Guerrero: Rogelio Ortega Martínez, Iván Hernández Díaz, José Ojeda Jiménez, Karen Castrejón Trujillo, Genaro Vázquez Flores, Zeferino Gómez Valdovinos, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Esthela Damián Peralta, Marcial Rodríguez Saldaña, Aidé Ibarez Castro, Abelina López Rodríguez, Victoriano Wences Real, Beatriz Mojica Morga, Alberto López Rosas, Rubén Cayetano y María Guadalupe Eguiluz Bautista.

Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez, Salma Luévano Luna, Genny Janeth López Valenzuela, Ricardo Rodríguez Vargas.

Baja California: Joel Anselmo Jimenez Vega, Armando Ayala Robles, Alfredo Álvarez Cárdenas, Jorge Ramos Hernández, Ismael Burgueño Ruiz, Fernando Jorge Castro Trenti, Monserrat Caballero Ramírez, Evangelina Moreno Guerra, Julieta Ramírez Padilla y Jesús Alejandro Ruiz Uribe.

Baja California Sur: Christian Agúndez Gómez, Manuel Alejandro Cota Cárdenas, José Saúl González Núñez y Milena Paola Quiroga Romero.

Campeche: Gerardo Sánchez y Carlos Enrique Ucán Yam.

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