Elizabeth Montoya, diputada de MC que sufrió atendado, regresó al Congreso de Sinaloa

La diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, retornó a su curul en Sinaloa entre muestras de cariño y fraternidad, luego de haber sido víctima de un atentado a balazos el pasado 28 de enero, en el que le causó un daño irreparable en uno de sus ojos. La legisladora expresó que ante la adversidad hay que voltear a ver las cosas positivas, por lo que se reincorporó a sus funciones en el Congreso estatal y aseguró que regresa con convicciones fortalecidas para trabajar por la paz en la entidad.

El pasado 28 de enero a escasos minutos de haber abandonado el recinto legislativo, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda fueron atacados a balazos, sobre la avenida Niños Héroes, por lo que ambos, por separado, fueron trasladados a hospitales cercanos en Culiacán. Al reincorporarse a sus actividades legislativa, Montoya Ojeda externó que ante los hechos vividos que le dejó secuelas, su mensaje, fue en el sentido “es peor rendirse” y que en medio de adversidad hay que voltear a ver lo positivo y caminar y luchar por una mejor sociedad. La diputada emecista fue recibida en el salón de sesiones por sus compañeros y compañeras de curul, con muestras de cariño, anunció que va a continuar trabajando en nuevas iniciativas de ley para apostar que, desde la niñez, se pueda ir formando personas responsables, profesionistas o trabajadores especializados que contribuyan a la paz.

Desde tribuna, la diputada reiteró la necesidad de recuperar la tranquilidad como un objetivo clave del trabajo legislativo. Además, reconoció a Torres Félix por su fortaleza y resiliencia ante los hechos violentos e insistió que la violencia provoca heridas profundas en la sociedad sinaloense.

Al mismo tiempo, enfatizó que la prevención y la salud mental en infancias y juventudes deben ser prioridades legislativas; así com considerar indispensable impulsar la políticas públicas que garanticen el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes, fortalezcan su capacidad de resiliencia y propicien entornos seguros para su desarrollo.

ELIZABETH MONTOYA NARRA MOMENTOS Sobre el atentado que fue objeto, junto con el exlíder estatal de Movimiento Ciudadano y diputado local, Torres Félix, narró que ella no se dio cuenta de lo que sucedía, solo se percató que la camioneta en la que viajaban se detuvo en forma brusca. “Voltee a ver a Sergio, para entender lo que había sucedido, no sentí miedo, ni entre en pánico, estaba tranquila, me bajé caminando de la camioneta, ayudaba por el personal que nos acompañaba en otra unidad, me subieron y me trasladaron a un hospital”, explicó para el medio de comunicación El Universal. La diputada Elizabet Montoya dijo desconocer el giro que tienen las investigaciones sobre su ataque, ya que solo presentó su declaración ya que se ha mantenido en convalencia en su hogar, por recomendación médica.

Comentó que tiene confianza en que las investigaciones de este hecho van por buen camino y en breve se conozca las identidades y detenciones de sus agresores. Sobre su compañero de bancada, Sergio Torres Félix, indicó que conoce, por medio de la familia del diputado que este se encuentra en recuperación en su hogar, con atención médica y terapias, por lo que espera que el breve pueda visitarlo.

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