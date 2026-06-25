En dos días suman 124 registros para Defensa de la Transformación; 33 de ellos presenciales

CDMX.- La secretaria de elecciones de Morena, Citlalli Hernández, informó que en los primeros dos días de registro, se presentaron 124 aspirantes a las coordinaciones de la Defensa de la Transformación, tan solo por parte del partido guinda.

“33 han sido registros aquí presenciales por parte de Morena, más los del PT y los del Verde, y 91 registros se han realizado en línea. Es lo que llevamos ahorita registrado en el sistema de Morena, es decir, vamos con 124 aspirantes”, detalló.