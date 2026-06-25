En dos días suman 124 registros para Defensa de la Transformación; 33 de ellos presenciales

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    En dos días suman 124 registros para Defensa de la Transformación; 33 de ellos presenciales
    Citlalli Hernández destacó que ha sido un proceso transparente y de unidad. Cuartoscuro

Citlalli Hernández, secretaria de Elecciones de Morena, informó que esta cifra corresponde sólo al partido guinda

CDMX.- La secretaria de elecciones de Morena, Citlalli Hernández, informó que en los primeros dos días de registro, se presentaron 124 aspirantes a las coordinaciones de la Defensa de la Transformación, tan solo por parte del partido guinda.

“33 han sido registros aquí presenciales por parte de Morena, más los del PT y los del Verde, y 91 registros se han realizado en línea. Es lo que llevamos ahorita registrado en el sistema de Morena, es decir, vamos con 124 aspirantes”, detalló.

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Citlalli Hernández destacó que ha sido un proceso transparente y de unidad.

SÁBADO TERMINAN LOS REGISTROS

“Ha sido, digamos, una sorpresa incluso para nuestros aspirantes. Me parece que el ambiente ha sido de mucha confianza en nuestro proceso, y se los agradecemos a todas y todos los aspirantes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cartel-de-sinaloa-y-cjng-son-prioridad-de-la-dea-terry-cole-CN21684116

Dijo que en los próximos días, de aquí hasta el sábado, que concluye la etapa de registros se espera que se siga avanzando “rumbo al fortalecimiento de la unidad y de nuestras tareas territoriales”.

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