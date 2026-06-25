Descarta Sheinbaum más cambios en gabinete por elecciones de 2027

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    Descarta Sheinbaum más cambios en gabinete por elecciones de 2027
    Desde el inicio de su sexenio, el gabinete federal ha presentado al menos 15 cambios. Cuartoscuro

Informó que alrededor de siete funcionarios públicos renunciaron a su cargo para aspirar a una candidatura

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el gabinete federal presente más cambios o relevos rumbo a las elecciones de 2027.

Informó que alrededor de siete funcionarios públicos renunciaron a su cargo para aspirar a una candidatura.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dof-publica-sentencia-de-la-corte-idh-mexico-responsable-por-caso-ernestina-ascencio-rosario-KN21683458

Durante la conferencia matutina de este jueves 25 de junio, precisó que Ariadna Montiel Reyes, exsecretaria del Bienestar y quien renunció a su cargo a finales de abril; así como Citlalli Hernández Mora que dejó la Secretaría de las Mujeres a mediados de abril; salieron del gabinete para cumplir funciones en Morena.

“No, hace tiempo como saben, les pedí que, si iban a participar como candidatos o candidatas, pues que tomaran la decisión de salir del gobierno y hubo alrededor de siete personas que salieron”, indicó la mandataria.

15 CAMBIOS EN EL SEXENIO

“Además, obviamente de la secretaria Ariadna y la secretaria Citlalli, que hoy cumplen funciones en el partido Morena y algunos otros como Santiago Nieto, Santiago Nieto, también pidió salir del IMPI y pues va a competir en algún proceso”, explicó en Palacio Nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cartel-de-sinaloa-y-cjng-son-prioridad-de-la-dea-terry-cole-CN21684116

Desde el inicio de su sexenio, el gabinete federal ha presentado al menos 15 cambios, algunos justificados por motivos de salud, relevos a otras funciones dentro del gobierno o aspiraciones a cargos públicos, como es el caso de Esthela Damián, exconsejera jurídica y ahora aspirante a la gubernatura de Guerrero.

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