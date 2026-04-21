Entre acusaciones avalan diputados reforma sobre feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO.-En medio de acusaciones entre panistas, morenistas y petistas sobre la responsabilidad de sus Gobiernos en materia de feminicidios, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en la materia con el objetivo de homologar el tipo penal y las sanciones para este delito. La reforma que modifica el artículo 73 de la Constitución fue aprobado por unanimidad con 467 votos a favor, en medio de alertas de la Oposición, que advirtió que la modificación será insuficiente si no se atienden los problemas estructurales de las Fiscalías, la falta de recursos para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y las deficiencias en la clasificación de los casos.

La Mesa Directiva la turnó a los Congresos locales, en donde deberá ser aprobada por al menos 17 de ellos para que entre en vigor. El debate en torno a la propuesta presidencial derivó en un enfrentamiento entre legisladoras del PT y del PAN, que intercambiaron acusaciones sobre las responsabilidades de los Gobiernos de Oposición y de la 4T en materia de feminicidios. Reprochan salida de Citlalli Hernández de la Secretaria de las Mujeres La panista Paulina Rubio subió a tribuna a presentar una reserva. Durante su intervención, advirtió que reformando la constitucional no es una solución, porque el problema de los feminicidios es institucional y como ejemplo, criticó que la Ciudad de México tiene una Fiscal que intentó lo mismo ser consejera electoral que Ministra de la Corte, en referencia a Bertha Alcalde. La legisladora reprochó también que Citlalli Hernández, primera Secretaria de las Mujeres del país, prefiriera irse a cuidar los votos de Morena. “No me digan que también es una prioridad de la Presidenta de las mujeres (Claudia Sheinbaum), no me digan que es una prioridad de una Presidenta que calló cuando este poder protegió a un presunto violentador con sus votos, no me digan que a la Presidenta le importaban mucho las mujeres cuando se calla cada vez que agreden a una legisladora de la Oposición. No me digan que a la Presidenta le importan mucho las mujeres, cuando se calló cuando agredieron en el Senado a Grecia Quiroz y no tuvo ni una palabra de solidaridad con ella”, expresó. Rubio aseguró que la única manera de acabar con los feminicidios es erradicando los discursos de odio; no obstante, lamentó que éstos vienen inclusive del púlpito presidencial.

“Basta escuchar a la Presidenta hace unos días en la mañanera, cuando se refirió a que la derecha odiaba, a que la derecha era clasista y racista. Señora Presidenta, ahí nace el odio, ahí nace el dio que genera este tipo de acciones”, advirtió. Culpan a Calderón de las desapariciones La petista Lilia Aguilar defendió a Citlalli Hernández y se refirió a Margarita Zavala, de la bancada panista, como “la esposa de (Felipe) Calderón”, a quien acusó por el incremento de las desapariciones, en el marco de la guerra contra el narcotráfico. “No me cuesta trabajo, diputada, pero, mire, yo identifico en usted dos personajes: el de la legisladora que viene a quererse lavar la cara y el de la esposa de Calderón, que fue usted cómplice de todos los atropellos que hizo la guerra contra el narco y el primer Gobierno, narcogobierno que existió en este país y que hoy están encarcelados en los Estados Unidos”, dijo la petista, luego de que Zavala le recriminó la forma en la que se dirigió a ella. La legisladora rechazó ser una violentadora, se dijo feminista y demandó a la Oposición reconocer la generosidad que ha tenido la Presidenta con el “desaseo tremendo” en los estados que gobiernan. En su turno, el morenista Jorge Luis Sánchez exigió a la Oposición lavarse la boca cuando hablen de la Presidenta Claudia Sheinbaum o de la ex Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández.

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