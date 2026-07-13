Piden estudiantes del IPN mesas resolutivas

CDMX.- Estudiantes del IPN se manifestaron en Eje Central y Avenida Juárez por la precariedad del presupuesto en la institución, la corrupción en el manejo de recursos del Patronato Corazón Guinda y Blanco y Ia falta de académicos e infraestructura. Yei, líder del movimiento estudiantil del IPN, aseguró que demandan que a las mesas de diálogo que mañana iniciará el Instituto con la SEP, Gobernación y Hacienda, acudan autoridades resolutivas.

“Principalmente queremos que haya personas específicas con caracteres específicos, y funciones específicas que sean resolutivas, que no nos manden mensajeros, que no nos manden oyentes, que si Mario Delgado tiene agenda ocupada, que si Rosa Icela o si la misma Presidenta no quiere venir a atendernos está bien, pero que manden a gente que tenga un carácter resolutivo, a gente que sea capaz de adoptar compromisos, porque si no, pues entonces no sirve de nada, no son mesas de trabajo operables”, afirmó. PIDEN AUMENTO AL PRESUPUETO DEL POLITÉCNICO El representante aseguró que no se niegan al diálogo y que las principales demandas del movimiento es aumento de presupuesto para la institución. “Desde hace casi seis años (el presupuesto) no se ve reflejado en las instalaciones, no se ve reflejado en nuestros laboratorios, en los camiones en los que nos llevan a viajes de práctica en un estado deplorable, ni siquiera en pagos a nuestros docentes (...) Queremos un presupuesto emergente para concluir de manera satisfactoria nuestros semestres actuales”, sostuvo.

Además, puntualizó, pedimos que se haga un aumento presupuestal al IPN cada año con carácter irreductible y ajustado a la inflación. “Crearon de la noche a la mañana un patronato, y se hizo a un lado la fundación politécnica. Lo que pedimos ante eso fue la disolución del patronato”, consideró. EXIGEN DEMOCRATIZACIÓN DEL INSTITUTO También exigen la democratización del IPN y la desaparición del cuerpo que opera a favor de la dirección general y de personal administrativo. “También exigimos que tengamos docentes cada semestre frente al grupo y cómo logramos eso, pues que los basifiquen”.

La respuesta de las autoridades ha sido muy pobre, advirtió. Desde hace dos meses están en paro además del campus de la ENCB, en el Casco de Santo Tomás; la Escuela Superior de Economía; la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 6 Miguel Othón de Mendizábal. Los estudiantes también tienen tomadas las instalaciones de Canal Once.