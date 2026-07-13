Se reunirá Sheinbaum con armadoras para evitar cierre de plantas

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    Se reunirá Sheinbaum con armadoras para evitar cierre de plantas
    La mandataria aseguró que su gobierno mantiene negociaciones con Estados Unidos para reducir los aranceles aplicados al sector. Cuartoscuro

La presidenta informó que buscará mecanismos que eviten el cierre o la reubicación de plantas en México

CDMX.- Tras el anuncio de Toyota de trasladar a Estados Unidos parte de la producción de la camioneta Tacoma que actualmente ensambla en Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostendrá una tercera reunión con representantes de la industria automotriz para buscar mecanismos que eviten el cierre o la reubicación de plantas en México.

La mandataria aseguró que su gobierno mantiene negociaciones con Estados Unidos para reducir los aranceles aplicados al sector y que, hasta ahora, ninguna otra armadora le ha manifestado su intención de mover líneas de producción fuera del país.

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“Estamos trabajando con la industria automotriz, ha aumentado la venta de vehículos nacionales y yo me he reunido dos veces con ellos. Viene ahora una tercera reunión también con toda la industria automotriz y buscando diferentes mecanismos para evitar que pueda cerrarse una u otra planta”, dijo.

ANUNCIO DE TOYOTA

Toyota anunció la semana pasada una inversión de 3 mil 600 millones de dólares para ampliar su complejo de San Antonio, Texas, donde fabricará parte de la camioneta Tacoma que actualmente produce en Baja California, como parte de un proceso que prevé concluir hacia 2030.

Este lunes, en la mañanera, Sheinbaum minimizó el impacto inmediato del proyecto al señalar que el traslado de la producción tomará varios años y que el gobierno federal trabaja con los estados y la industria para proteger el empleo.

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“Más que cerrar completamente su producción, lo que hacen es trasladar la producción a alguna de sus plantas y nosotros, con la Secretaría del Trabajo, los gobernadores de los estados y la propia Secretaría de Economía, dando alternativas a los trabajadores. No es algo que vaya a ser de un día a otro”, aseveró.

“Es un planteamiento de por lo menos unos cuatro o cinco años para trasladar la planta y esperamos que avancen las negociaciones con Estados Unidos de este arancel”.

FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

La presidenta aseguró que, lejos de registrarse una salida de inversiones, existe una armadora interesada en instalar una nueva planta en México, aunque evitó revelar su nombre.

“Hasta la fecha no (hay anuncios de más salidas). Al contrario, hay una armadora, vamos a presentarlo esta u otra semana, que se quiere instalar en México”, dijo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-bedolla-corrupcion-e-improvisacion-de-municipales-NF22140629

Como parte de la estrategia para fortalecer la competitividad del sector, Sheinbaum informó que este fin de semana Hyundai trasladó vehículos mediante el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos.

Esta semana, adelantó, podría formalizarse el contrato para que ese esquema ferroviario se utilice de manera permanente en el traslado de vehículos.

“Llegaron a Salina Cruz y salieron por Coatzacoalcos y esta semana se está viendo para ver si ya se firma formalmente el contrato del Interoceánico para que sea permanente la utilización del tren para este traslado de vehículos”, expresó.

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