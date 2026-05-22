Definirá la Corte relevo en su presidencia, asegura Sheinbaum

CDMX.-La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que será la propia Suprema Corte (SCJN) la que deberá resolver la contradicción que existe en la reforma judicial sobre el mecanismo para definir futuras presidencias del máximo tribunal. Luego de ser cuestionada sobre el tema durante la mañanera, la Mandataria consideró que no corresponde al Ejecutivo impulsar una nueva modificación constitucional tras la primera elección judicial y sostuvo que la definición debe recaer en los ministros.

“Yo la verdad se lo dejaría a la Corte, no quisiera ya después de la primera elección al Poder Judicial presentar una propuesta en ese sentido. Si los legisladores lo quieren hacer, adelante, y en todo caso propiciar que la propia Corte resuelva sobre el siguiente presidente o presidenta”, afirmó. Actualmente, Hugo Aguilar Ortiz preside la Suprema Corte tras haber obtenido la mayor votación en la elección judicial de 2025.

CRITERIOS ABIERTOS TRAS REFORMA JUDICIAL Sin embargo, la reforma judicial dejó abiertos dos criterios distintos para definir futuras presidencias: - La titularidad debe rotar cada dos años, según el número de votos obtenidos por los ministros electos. - El pleno de la Corte elige a su presidente por votación interna y por periodos de cuatro años.

Esa contradicción abrió un debate interno sobre quién debería encabezar la Corte después de Aguilar, ya que bajo el criterio de rotación por votación la siguiente presidenta sería la Ministra Lenia Batres. “Ahí hay algo que digamos contradice, que quedó en la Constitución y que no queda claro”, reconoció la Presidenta.

INCERTIDUMBRE JURÍDICA EN TORNO A REFORMA El tema volvió a cobrar fuerza luego de que el propio Gobierno federal presentó una nueva iniciativa para corregir los vacíos y problemas operativos detectados tras la reforma judicial aprobada en 2024. Sin embargo, el proyecto no contiene ninguna propuesta relacionada con la presidencia de la Corte. Al abordar el tema, Sheinbaum aprovechó para responder a empresarios y otros sectores que han advertido sobre presunta incertidumbre jurídica derivada de la reforma judicial.

“Algunos empresarios que vinieron me decían: ‘no, es que el cambio en el Poder Judicial genera incertidumbre jurídica’. Entonces les dije: bueno, díganme una resolución de la Corte que haya afectado a una empresa. No, al revés, ha habido resoluciones de la Corte que van a favor de las empresas en contra del SAT”, expresó.

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