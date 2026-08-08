Localizan a Carlos Humberto Corona, uno de los siete jóvenes desaparecidos en Jalisco

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    Localizan a Carlos Humberto Corona, uno de los siete jóvenes desaparecidos en Jalisco
    El adolescente había sido visto por última vez en la Colonia Jardines de Santa Ana, en Zapopan. Cortesía

Fue ubicado con vida y en buen estado de salud en el municipio de Coalcomán, Michoacán

GUADALAJARA, JAL.- Carlos Humberto Corona Corona, de 14 años, fue localizado con vida y en buen estado de salud en el municipio de Coalcomán, Michoacán, luego de permanecer desaparecido desde el 17 de julio, confirmó la madre del menor.

El adolescente había sido visto por última vez en la Colonia Jardines de Santa Ana, en Zapopan.

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Las autoridades realizaron labores de búsqueda en Jalisco y Michoacán, donde finalmente fue encontrado gracias a la coordinación entre ambas Fiscalías. Será trasladado a Jalisco para continuar con los protocolos de atención y su reintegración familiar.

Carlos Humberto formaba parte del grupo de siete adolescentes cuya desaparición, ocurrida entre el 15 y el 17 de julio en Zapopan, Tlajomulco, Tonalá y El Salto, motivó manifestaciones de sus familiares, quienes han denunciado omisiones en las investigaciones y mantienen la hipótesis de un posible reclutamiento mediante falsas ofertas de trabajo.

SIGUE LA BÚSQUEDA PARA DAR CON OTROS SEIS

Los otros seis adolescentes no han sido localizados. Mientras continúan las búsquedas, la Fiscalía informó ayer que un adolescente fue imputado por trata de personas tras presuntamente citar a una menor en la Nueva Central Camionera, con la intención de integrarla a actividades ilícitas.

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La víctima fue contactada a través de redes sociales. El menor permanecerá en internamiento preventivo mientras se resuelve su situación jurídica.

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