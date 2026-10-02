Marchan en Guerrero para exigir el rescate de ocho personas secuestradas por la Familia Michoacana

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México
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    Marchan en Guerrero para exigir el rescate de ocho personas secuestradas por la Familia Michoacana
    El pasado jueves 24 de septiembre, integrantes de la organización criminal privaron de su libertad a ocho personas, entre ellas dos menores. Cortesía

Habitantes de municipios de Tecpan de Galeana, Petatlán, Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso protestan en la carretera Zihuatanejo-Acapulco

GUERRERO.- Habitantes de comunidades guerrerenses de los municipios de Tecpan de Galeana, Petatlán, Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso protestaron en la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco para exigir la liberación de ocho personas que fueron privadas de su libertad por integrantes de una organización criminal desde el pasado 24 de septiembre.

A bordo de cuatrimotos y camionetas, los pobladores arribaron a la vía federal portando mantas y pancartas con las imágenes de las ocho personas privadas de su libertad desde hace ocho días, entre las cuales figuran dos menores de edad de 12 y 17 años.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cndh-niega-que-convenio-firmado-con-el-sat-le-de-acceso-a-quejas-e-informacion-de-las-personas-usuarias-DO23879497

La movilización partió del recinto conocido como Expo-Tecpan y avanzó a lo largo de la vía federal hasta llegar a la comunidad de Papanoa, dentro del municipio de Tecpan.

Al grito de “¡La Sierra vive, la lucha sigue!”, cientos de habitantes de las comunidades que colindan con Costa Grande y Tierra Caliente exigieron al gobierno garantías de seguridad para restablecer la paz en sus regiones.

La mayoría de los manifestantes acudieron vestidos de blanco.

DOS MENORES DE EDAD ENTRE LOS SECUESTRADOS

De acuerdo con la versión de las autoridades del ejido El Balcón del municipio de Ajuchitlán del Progreso, el pasado jueves 24 de septiembre, integrantes de la organización criminal de La Familia Michoacana privaron de su libertad a Jordi Alberto Atanacio Vidal, de 12 años de edad, Everardo León Atanacio, de 17 años, Nicolás Atanacio González de 74 años, Domingo Atanacio Quirino, de 50 años, Isidro Brito Arriola, de 50 años, Leodanis Medrano López, Ulises Medrano López y Fidel Quirino Atanacio.

Desde hace seis días se desplegó un operativo del Ejército y la Guardia Nacional por la zona, pero hasta la fecha los ocho hombres no han sido liberados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aseguran-60-toneladas-de-cigarrillos-ilicitos-en-bodega-del-edomex-equivalen-a-cerca-de-dos-millones-de-unidades-PO23879071

Francisco Rodríguez Cisneros, Subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno del estado de Guerrero, dijo que continúa el operativo del Ejército y la Guardia Nacional.

Mientras un contingente marcha en la vía, otro grupo de pobladores está en plantón en los costados de esta misma carretera a la altura de la comunidad de Santa Rosa, del municipio de Tecpan.

Otro grupo de la Sierra se manifiesta en los costados de esta misma vía federal a la altura de la localidad de San Jerónimo de Juárez.

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