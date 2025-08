Familiares de Grupo Fugitivo narran lo que realmente pasó, tras acudir a presentación en Reynosa

Dos meses han pasado de la desaparición de Francisco Xavier Vázquez Osorio, Víctor Manuel Garza Cervantes, José Francisco Morales Martínez, Nemesio Antonio Durán Rodríguez y el representante Livan Edyberto Solís de la Rosa , todos parte de la agrupación Grupo Fugitivo , de quien no se sabe su paradero tras acudir a una presentación en Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con los testimonios, la noche del 25 de mayo el grupo se disponía a realizar una presentación por un par de horas en la colonia Riberas de Rancho Grande; previamente se habían reunido en casa de su representante antes de salir a bordo de una camioneta GMC Yukon, en la que transportaban sus instrumentos.

“El 25 de mayo les dicen que van a trabajar 2 horas, les mandan la ubicación, se reúnen en la casa de uno de ellos para salir al evento, se suben a la camioneta donde cargaron los instrumentos”, declaró una persona en video donde no se identificó y su voz se distorsionó para mantener el anonimato.

La tarde antes de la desaparición, afirman los familiares que hubo carne asada, risas, juegos de niños y despedidas rutinarias con abrazos y promesas de volver con la costumbre de avisar por WhatsApp, en su mayoría eran shows para las ciudades Reynosa, Díaz Ordaz y Miguel Alemán.

Cabe destacar que el vocalista Carlos González no logró unirse al conjunto y llegó al evento más tarde; sin embargo, al llegar a la ubicación acordada, se encontró con una palapa abandonada y un bar cercano. Aunque intentó comunicarse con sus compañeros, no recibió respuesta y se retiró del sitio.

Aunque contó que buscó otra palapa pensando que se podría tratar de un posible error de GPS, pero al no encontrar el evento, terminó por regresar a su casa sin haber tenido contacto.

Esa misma nula respuesta, también inquietó a los familiares, ante la costumbre de intercambiar mensajes y ubicaciones cuando salían a dar presentaciones, por lo que recurrieron a llamar a amigos y otros contactos cercanos al grupo.

Familiares afirman que los mensajes que enviaban solo mostraba ‘una palomita’ en WhatsApp, señal de que eran enviados, pero no llegaban al número destinatario; por otro lado, las llamadas timbraban dos veces antes de pasar directamente a buzón.

Recuerdan que cerca de las cinco de la madrugada, uno de los teléfonos logró dar una señal breve antes de volver a quedar sin servicio. Pese a que pensaron que se trató de un evento que particularmente había durado mucho, fue hasta el amanecer que se acercaron personalmente a la casa de Livian para saber más.

Pero la respuesta no fue la esperada: no sabían donde estaban.

Decidieron acudir a la Fiscalía de Reynosa para interponer la denuncia formal por desaparición, detallaron la cronología y comenzaron a circular las fichas de búsqueda en redes sociales.

Días después, tras la viralización del caso, los familiares afirman que recibieron mensajes en los que afirman que los músicos fueron vistos con heridas: “En los mensajes que nos mandaron nos dicen que los vieron desnudos y golpeados [...] Nos dijeron que los han visto con vida en algunos lugares”.

De acuerdo con versiones, supuestamente los interceptan en un lugar donde venden bebidas y los movieron a otra camioneta, pero según la familia, al revisar los videos de las cámaras no los interceptaron “a unas cuadras de la plaza”, pues ellos no fueron captados en ese lugar; su vehículo fue localizado lejos de donde fueron secuestrados.

“Nos dimos cuenta en cámaras de particulares que ellos nunca pasaron por ahí, por donde supuestamente los interceptaron. Entonces, nos estás diciendo que en este punto los interceptaste y los cambiaste de vehículo. ¿Por qué en las cámaras no sale? Porque sí hay cámaras apuntando a ese sitio”, relató el familiar.

Explicaron que al inicio de la investigación existieron inconsistencias ante la denuncia de desaparición; sobre todo con el hallazgo de la camioneta sin la existencia de un reporte; “cuando pusimos la denuncia, nos dicen que va llegando la camioneta del grupo por una llamada anónima ¿Por qué harías una llamada anónima si no sabes si esa camioneta se está buscando? Si esa camioneta donde estaba estacionada no estorba, es muy extraño, nos dijeron que los secuestraron y le quitaron una cámara al coche y tenía una llanta cambiada“, señaló la familia.

Cabe destacar que encontraron calcomanías y tarjetas de presentación de Grupo Fugitivo cerca del predio donde presuntamente fueron calcinados, pero no descartan un robo y un montaje en el área.

LA VERSIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía de Tamaulipas confirmó la identificación de los restos de tres los integrantes de Grupo Fugitivo en una ladrillera: “En dicho lugar, fueron privados de la vida e incinerados en un horno de la ladrillera para después colocar los restos a aproximadamente a 300 metros (...) El procesamiento realizado por peritos especializados en los lugares ya mencionados extrajo perfiles que resultaron coincidentes con tres de las víctimas”, aseguró la autoridad.

Versión que no es aceptada por los familiares, ya que solo son fragmentos óseos completamente calcinados. “Dijeron que se encontraron cinco cuerpos que pertenecen a los músicos de Grupo Fugitivo, entonces pedimos verlos para reconocer el cuerpo, pero no los hay, solo eran fragmentos óseos, no se ven ni quemados, están calcinados”, destacaron.

Para la familia, los resultados carecen de validez al no tomarse pruebas de ADN a todos los familiares.

Familias exigen que la investigación sea asumida por la Fiscalía General de la República y que no se abandone el caso, para así tener certeza sobre lo que realmente ocurrió con sus seres queridos e integrantes de Grupo Fugitivo,

