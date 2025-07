FGR: Boxeador Julio César Chávez Jr. busca evitar con amparos su detención en México

Julio César Chávez Jr., quien fue detenido el pasado 2 de julio en Studio City, California, por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), enfrenta un proceso de extradición a México.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, el exboxeador tiene una orden de aprehensión vigente en territorio mexicano por su presunta participación en actividades del crimen organizado, incluyendo tráfico de armas, municiones y explosivos, en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

TE PUEDE INTERESAR: FGR acusa a Julio César Chávez Jr. de ser el ‘golpeador oficial’ del Cártel de Sinaloa

Ante esta situación, Chávez Jr. ha presentado “5 o 6 amparos” con el objetivo de que no sea detenido al pisar suelo mexicano. Así lo confirmó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero: “Amparo absoluto. Están solicitando un amparo para que no se le detenga. Hemos negado el amparo, porque no procede, porque nosotros no lo tenemos en nuestro poder”, explicó en conferencia de prensa el 6 de julio.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), las autoridades estadounidenses permitieron la estancia libre de Chávez Jr. a pesar de que en 2023 ya existía una orden de aprehensión en su contra. Ese año, ingresó a Estados Unidos con una visa de turista, contrayendo matrimonio y residiendo en ese país desde entonces.