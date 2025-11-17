Generación Z: Sheinbaum muestra video de agresión en marcha; “Su objetivo no era el Palacio, era la policía”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este lunes un video sobre la agresión contra un elemento de la policía ocurrido durante la manifestación denominada “Generación Z”, realizada el sábado en el Zócalo de la Ciudad de México. En su conferencia matutina, conocida como La Mañanera del Pueblo, la mandataria mostró imágenes de un grupo que, según su descripción, estaba integrado principalmente por personas vestidas de negro y con el rostro cubierto, quienes agredieron a elementos de la policía capitalina que resguardaban la zona de Palacio Nacional. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum habla sobre la marcha de la ‘Generación Z’: “No eran jóvenes; vimos caras muy conocidas” Sheinbaum señaló que durante la marcha se observó la presencia de un contingente que mostró un comportamiento violento. “¿Por qué llama la atención de la marcha? Pues un grupo muy violento que llegó al Zócalo de la ciudad. Muy violento. Algunos vestidos de negro, otros no. Algunos con la cara cubierta, otros no. La mayoría no eran jóvenes de este grupo violento que llegó”, afirmó.

SHEINBAUM SEÑALA QUE MANIFESTANTES ENCAPUCHADOS BUSCABAN AGREDIR A POLICÍAS De acuerdo con su exposición, los manifestantes portaban herramientas con las que intentaron derribar las vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional. “Llevaban esmeriles, ganzúas, martillos, marros, esto para romper la soldadura. Muy preparados. ¿Cuál era su objetivo? Derribar la valla que pusimos justamente para evitar que hubiera confrontación entre estos grupos que han marchado en las últimas movilizaciones, pero que ahora tuvieron pues mayor preparación”, explicó. La presidenta añadió que las imágenes muestran cómo el grupo tardó alrededor de una hora en remover parte del cerco metálico. “Hay algunas escenas de cuando tardan como una hora, derriban la valla del Zócalo. Con pinzas para cortar. Vean la característica pues de las personas. Muy, muy violentos. Y hay una escena ahí muy muy fuerte, pero creo que vale la pena mostrarla”, comentó. Sheinbaum sostuvo que la intención del grupo no era ingresar a Palacio Nacional, sino atacar directamente a los policías que se encontraban en la zona. “El objetivo de lo que se ve no era ni siquiera pasar a palacio, porque solo hay una persona que llega hasta Palacio Nacional una vez que derriban la valla. Si, no, irse contra la policía”, señaló. Agregó que, tras romper la valla, “se lanzan contra la policía de una forma muy violenta. Ahí están las escenas”. SHEINBAUM MUESTRA VIDEO QUE MUESTRA A UN GRUPO DE PERSONAS AGREDIR A UN POLICÍA Según la mandataria, los elementos policiales permanecieron en resistencia durante varias horas. “Los policías resistieron como 2 horas a golpes, hay muchos videos en las redes. Levantaron los bloques del Zócalo, lo rompieron y con piedras lanzaron a los escudos de la policía. Horas de los policías resistiendo”, describió. Tras los enfrentamientos, afirmó, se realizaron labores para restablecer el orden. “Finalmente los empujan y llegan a esta violencia. Entonces sí es importante mostrar esto. Porque ¿qué pasa después de esta movilización? Digo al final los policías desalojan la plancha”, añadió.

También indicó que se investigará si algún agente incurrió en conductas indebidas durante los hechos: “Hay momentos que la propia policía pues tiene que investigar si hubo algún policía que en estas condiciones rompe, digamos, con la disciplina de la policía”. CLAUDIA SHEINBAUM SOSTIENE QUE MARCHA FUE ORGANIZADA POR OPOSITORES, NO POR LOS JÓVENES DE MÉXICO Sheinbaum sostuvo que después de la marcha se difundió una campaña en redes sociales que buscó presentar los hechos como una agresión contra jóvenes manifestantes.“Luego viene una campaña en las redes diciendo los jóvenes mexicanos, por cierto, los jóvenes mexicanos no son violentos. No son violentos. Y hay que escucharlos, siempre hay que escuchar a los jóvenes”, expresó. Añadió que “no es un asunto contra la generación Z o los jóvenes, porque en realidad marcharon muy poquitos jóvenes”. La presidenta afirmó que la narrativa difundida no corresponde con lo que se observó en el Zócalo. “Lo que quisieron después levantar en las redes igual que levantaron la campaña de la marcha es que los jóvenes están contra la transformación. Y que fueron reprimidos”, dijo. SHEINBAUM PIDE A LA FISCALÍA INVESTIGAR A GRUPO DE PERSONAS QUE AGREDIERON A UN POLICÍA Además, cuestionó el origen del grupo que protagonizó los actos violentos: “¿Por qué este grupo se va contra la policía? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué después esta campaña que ya estaba bastante montada? Porque en la campaña hay cuentas internacionales, muchas, muchísimas cuentas extranjeras de España, de Estados Unidos, de Latinoamérica, muchísimos países”. Sheinbaum reiteró que su gobierno no reprime a la juventud. “Montando esta narrativa de que en México se reprime a los jóvenes. México no se reprime los jóvenes. Al revés, les damos becas, les damos escuelas, trabajo. Abrazamos a los jóvenes. Y los escuchamos y hay alguna demanda legítima, justificada, pues hay que escuchar a los jóvenes. Pero esta violencia, ¿de dónde vino?”, afirmó. Dijo haber solicitado a la Fiscalía de la Ciudad de México investigar la identidad y el origen del grupo involucrado. “Pedí a la fiscal de la Ciudad de México que es muy importante que se investigue. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Por qué esta violencia?, ¿están pagados?”, aseguró.