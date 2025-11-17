‘Nadie nos dice nada’: familias buscan a detenidos por disturbios de la Generación Z y denuncian irregularidades

CDMX.- La mañana de este lunes, familiares y asesores legales de nueve personas detenidas durante la marcha de la denominada Generación Z se manifestaron frente a la coordinación territorial Cuauhtémoc Uno de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en la colonia Tlatelolco. Los asistentes exigieron información sobre el paradero y la situación jurídica de los implicados.

Las detenciones ocurrieron el pasado sábado en la plancha del Zócalo capitalino, donde miles de jóvenes participaron en una movilización que derivó en enfrentamientos entre policías y manifestantes. Entre los asegurados hay mujeres, hombres y adultos mayores que, de acuerdo con sus familiares, fueron privados de su libertad en medio de los disturbios y posteriormente trasladados a esta agencia ministerial.

Autoridades capitalinas informaron que los nueve detenidos están acusados del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de un elemento policial que resultó lesionado durante los hechos. No obstante, los familiares aseguraron que hasta ahora no han recibido claridad sobre los cargos, el estado físico de los detenidos ni las circunstancias de su presentación.

En el exterior de la fiscalía, los presentes denunciaron presuntas irregularidades en las detenciones y pidieron que se respeten los derechos procesales de los implicados. Entre las exigencias destacan el acceso a información oficial sobre su situación jurídica y la posibilidad de establecer comunicación directa con ellos.

Los asesores legales que acompañan a las familias señalaron que, conforme al debido proceso, la autoridad ministerial debe garantizar que los detenidos cuenten con representación legal, atención médica y acceso a sus familiares. Calificaron como preocupante la falta de información precisa sobre su estatus.

La concentración se mantuvo en un ambiente de tensión, mientras los familiares reiteraban que no buscan interferir con las investigaciones, sino únicamente obtener transparencia en torno a las acusaciones. También solicitaron que se revisen los videos y reportes oficiales para descartar detenciones arbitrarias.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha emitido un informe detallado sobre los avances del caso. Los familiares señalaron que permanecerán en el lugar hasta obtener respuesta, y no descartaron acudir a organismos de derechos humanos para solicitar acompañamiento y supervisión del proceso. Con información El Universal