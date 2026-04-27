Fiscalía de Chihuahua reconoce posible colaboración extraoficial de agentes de EU

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Chihuahua, a través de su nueva unidad creada para indagar el operativo en la Sierra Tarahumara cuestionado por posible participación de agentes extranjeros, reconoció este lunes que existen elementos que sugieren que elementos de Estados Unidos pudieron colaborar extraoficialmente en la zona. Wendy Chávez Villanueva, titular de esa unidad creada el pasado 24 de abril , relató que según testimonios Pedro Román Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), viajó con los agentes extranjeros sin avisar a sus superiores.

Asimismo, que estos agentes no portaban armas, tenían la mayoría del tiempo el rostro cubierto y no fueron vistos en reuniones con mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizadas previo al aseguramiento de narcolaboratorios en el Municipio de Morelos. ”Existen elementos que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza deberá determinarse con mayor precisión en las siguientes etapas de la investigación”, concluyó Chávez Villanueva en un mensaje oficial. SENADO CONFIRMA LA ASISTENCIA DE MARU CAMPOS El senador morenista Óscar Cantón Zetina confirmó esta tarde la asistencia de la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a la Cámara alta para que aclare la supuesta presencia de un par de agentes estadounidenses en el operativo antinarco de la semana pasada en esa entidad. El Presidente de la comisión de Puntos Constitucionales explicó en entrevista que la Mandataria se lo comunicó al jefe de la bancada de Morena, Ignacio Mier.

Aseguró que la cita no tiene el objetivo de satanizar ni condenar los hechos, pues únicamente se busca conocer en torno a una posible violación a la soberanía nacional. “La reunión de mañana es una reunión de trabajo, de diálogo, de intercambio de información, de proporcionar los hechos según las autoridades locales de Chihuahua. El Senado no hará ningún linchamiento ni sataniza ni condena ni sentencia. Creemos que tenemos el derecho a tener la información adecuada para que toda la Nación se entere de un hecho tan delicado y tan grave, en donde está por medio una presunta violación a la soberanía nacional”, dijo el tabasqueño.

La semana pasada, con el apoyo del PAN, el Senado determinó invitar a la Gobernadora a una reunión de trabajo relacionada con la seguridad del Estado. Cantón Zetina aseguró que el encuentro,que está programado para mañana martes a las 10:00 horas, será abierto a la prensa y se transmitirá por el Canal del Congreso.

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