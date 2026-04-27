Fiscalía de Chihuahua reconoce posible colaboración extraoficial de agentes de EU

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 27 abril 2026
    Fiscalía de Chihuahua reconoce posible colaboración extraoficial de agentes de EU
    De acuerdo con los testimonios recabados, los agentes no portaban armas, tenían la mayoría del tiempo el rostro cubierto y no fueron vistos en reuniones con mandos de la Sedena. FOTO: Cuartoscuro Manuel Sánchez

Según la nueva unidad creada para indagar el operativo Pedro Román Oseguera, director de la AEI, viajó con los agentes extranjeros sin avisar a sus superiores

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Chihuahua, a través de su nueva unidad creada para indagar el operativo en la Sierra Tarahumara cuestionado por posible participación de agentes extranjeros, reconoció este lunes que existen elementos que sugieren que elementos de Estados Unidos pudieron colaborar extraoficialmente en la zona.

Wendy Chávez Villanueva, titular de esa unidad creada el pasado 24 de abril , relató que según testimonios Pedro Román Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), viajó con los agentes extranjeros sin avisar a sus superiores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/morena-advierte-consecuencias-contra-maru-campos-por-presuntos-agentes-de-la-cia-IB20309076

Asimismo, que estos agentes no portaban armas, tenían la mayoría del tiempo el rostro cubierto y no fueron vistos en reuniones con mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizadas previo al aseguramiento de narcolaboratorios en el Municipio de Morelos.

”Existen elementos que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza deberá determinarse con mayor precisión en las siguientes etapas de la investigación”, concluyó Chávez Villanueva en un mensaje oficial.

SENADO CONFIRMA LA ASISTENCIA DE MARU CAMPOS

El senador morenista Óscar Cantón Zetina confirmó esta tarde la asistencia de la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a la Cámara alta para que aclare la supuesta presencia de un par de agentes estadounidenses en el operativo antinarco de la semana pasada en esa entidad.

El Presidente de la comisión de Puntos Constitucionales explicó en entrevista que la Mandataria se lo comunicó al jefe de la bancada de Morena, Ignacio Mier.

Aseguró que la cita no tiene el objetivo de satanizar ni condenar los hechos, pues únicamente se busca conocer en torno a una posible violación a la soberanía nacional.

“La reunión de mañana es una reunión de trabajo, de diálogo, de intercambio de información, de proporcionar los hechos según las autoridades locales de Chihuahua. El Senado no hará ningún linchamiento ni sataniza ni condena ni sentencia. Creemos que tenemos el derecho a tener la información adecuada para que toda la Nación se entere de un hecho tan delicado y tan grave, en donde está por medio una presunta violación a la soberanía nacional”, dijo el tabasqueño.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/maru-campos-afirma-no-poder-decir-nada-del-operativo-en-chihuahua-por-estar-bajo-investigacion-EB20304176

La semana pasada, con el apoyo del PAN, el Senado determinó invitar a la Gobernadora a una reunión de trabajo relacionada con la seguridad del Estado.

Cantón Zetina aseguró que el encuentro,que está programado para mañana martes a las 10:00 horas, será abierto a la prensa y se transmitirá por el Canal del Congreso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
operativos
Frontera México-Estados Unidos

Localizaciones


Chihuahua
Estados Unidos

Personajes


María Eugenia Campos Galván
Ignacio Mier Velazco

Organizaciones


AEI
FGE
Morena

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Amenaza doble

Amenaza doble
true

Desaparecer en México: ¿hay alguien a quien le importe?
Fuerza Civil reporta bloqueos en carretera a Reynosa tras captura en Tamaulipas; vialidad fue liberada

Registra Nuevo León tres bloqueos tras detención en Tamaulipas de objetivo prioritario
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que la mañana del lunes se registraron bloqueos y actos vandálicos en diversos puntos de la ciudad de Reynosa.

Reportan bloqueos y quema de autos en Reynosa, tras detención de ‘objetivo prioritario’
El calendario escolar en México marca mayo como uno de los meses con más descansos, gracias a fechas oficiales y actividades académicas que generan esperados “megapuentes”.

Los puentes de mayo... Estos son todos los megapuentes de descanso oficiales en México en 2026
Conoce las señales del golpe de calor y cómo impacta la salud durante las altas temperaturas en México; síntomas, riesgos y qué ocurre en el cuerpo.

¡Cuidado con el Golpe de Calor en México!... señales de alerta y cómo prevenirlo en días de altas temperaturas
Una antigua entrevista de Ángela Aguilar volvió a viralizarse tras los rumores sobre un supuesto romance con Canelo Álvarez.

¿Canelo enviaba ‘camiones de flores’ a Ángela Aguilar? Resurge versión y estalla polémica
Los Rockets de Houston vencieron a los Lakers de Los Ángeles y evitaron la barrida en la primera ronda de los Playoffs de la NBA 2026.

Resultado Lakers vs Rockets hoy: Houston brilla en casa y sobrevive en los Playoffs de la NBA