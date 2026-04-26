PAN aplaude éxito de operativo en Chihuahua; reconoce a Maru Campos por enfrentar a los cárteles y no negociar con ellos

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, respaldó a la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y aplaudió el operativo en el que participaron dos agentes estadounidenses sin autorización federal. Romero reclamó al Gobierno federal la “politización” del caso, en lugar de reconocer los “resultados” del operativo en el que se desmanteló un narcolaboratorio de metanfetamina. El líder de Acción Nacional aseguró que Campos apostó por enfrentar a los cárteles y no negociar con ellos.

“En Chihuahua se combate al crimen organizado, no se negocia con él. Maru Campos ha demostrado carácter, decisión y compromiso para enfrentar a los cárteles”, apuntó a través de un comunicado. Gobierno federal opta por desviar la atención: Romero Romero resaltó que, hasta ahora, ninguna investigación ha concluido y, sin embargo, el Gobierno ha optado por desviar la atención. En todo caso, apuntó, el Gobierno federal sería la única responsable del ingreso de agentes estadounidenses para participar en actividades de seguridad nacional sin previa autorización. “En caso de existir presencia de agentes extranjeros corresponde a la Federación autorizar, supervisar y explicar los términos de su participación, conforme al marco legal vigente “Si no sabían, es una falla grave de coordinación; y si sí sabían, deben explicar bajo qué condiciones se permitió. En ambos casos, la responsabilidad recae en el Gobierno federal”, apunta el desplegado.

Romero también destacó la disposición de Maru Campos para colaborar, fortalecer la coordinación institucional y esclarecer los hechos mientras continúa enfrentando al crimen -según dijo- con firmeza. Campos crea una Unidad de Investigación Especial Al inicio de la semana pasada, medios estadounidenses reportaron el fallecimiento de dos oficiales de la CIA tras un accidente automovilístico en la sierra de Chihuahua, luego de haber participado en un operativo contra el narcotráfico. La Gobernadora Maru Campos informó que se trataba de dos instructores de drones; sin embargo, fue llamada a una reunión de emergencia con el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Tras el encuentro, el Gabinete informó que los agentes no tenían permiso para participar en operativos de seguridad en el País y que habían ingresado al territorio con permiso turístico y diplomático, respectivamente.

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron que tampoco tuvieron conocimiento previo del despliegue u operativo. Campos creó una Unidad de Investigación Especial para esclarecer el caso y aseguró que trabaja en coordinación con el Gobierno federal y en respeto a la soberanía. Se espera que este lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum presente un informe detallado sobre el caso.

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