PAN aplaude éxito de operativo en Chihuahua; reconoce a Maru Campos por enfrentar a los cárteles y no negociar con ellos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 26 abril 2026
    PAN aplaude éxito de operativo en Chihuahua; reconoce a Maru Campos por enfrentar a los cárteles y no negociar con ellos
    El dirigente del partido albiazul, Jorge Romero, reclamó al Gobierno federal la “politización” del caso, en lugar de reconocer los “resultados” del operativo. FOTO: Cuartoscuro Galo Cañas Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, respaldó a la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y aplaudió el operativo en el que participaron dos agentes estadounidenses sin autorización federal.

Romero reclamó al Gobierno federal la “politización” del caso, en lugar de reconocer los “resultados” del operativo en el que se desmanteló un narcolaboratorio de metanfetamina.

El líder de Acción Nacional aseguró que Campos apostó por enfrentar a los cárteles y no negociar con ellos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descarrila-tren-que-transportaba-material-peligroso-en-tlaxcala-cierran-la-zona-por-2-dias-KH20278828

“En Chihuahua se combate al crimen organizado, no se negocia con él. Maru Campos ha demostrado carácter, decisión y compromiso para enfrentar a los cárteles”, apuntó a través de un comunicado.

Gobierno federal opta por desviar la atención: Romero

Romero resaltó que, hasta ahora, ninguna investigación ha concluido y, sin embargo, el Gobierno ha optado por desviar la atención.

En todo caso, apuntó, el Gobierno federal sería la única responsable del ingreso de agentes estadounidenses para participar en actividades de seguridad nacional sin previa autorización.

“En caso de existir presencia de agentes extranjeros corresponde a la Federación autorizar, supervisar y explicar los términos de su participación, conforme al marco legal vigente

“Si no sabían, es una falla grave de coordinación; y si sí sabían, deben explicar bajo qué condiciones se permitió. En ambos casos, la responsabilidad recae en el Gobierno federal”, apunta el desplegado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alistan-reacomodo-en-comisiones-del-ine-para-sumar-a-los-tres-nuevos-consejeros-HH20278078

Romero también destacó la disposición de Maru Campos para colaborar, fortalecer la coordinación institucional y esclarecer los hechos mientras continúa enfrentando al crimen -según dijo- con firmeza.

Campos crea una Unidad de Investigación Especial

Al inicio de la semana pasada, medios estadounidenses reportaron el fallecimiento de dos oficiales de la CIA tras un accidente automovilístico en la sierra de Chihuahua, luego de haber participado en un operativo contra el narcotráfico.

La Gobernadora Maru Campos informó que se trataba de dos instructores de drones; sin embargo, fue llamada a una reunión de emergencia con el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Tras el encuentro, el Gabinete informó que los agentes no tenían permiso para participar en operativos de seguridad en el País y que habían ingresado al territorio con permiso turístico y diplomático, respectivamente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/sheinbaum-presume-tren-al-aifa-como-parte-de-infraestructura-de-primer-orden-CH20276523

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron que tampoco tuvieron conocimiento previo del despliegue u operativo.

Campos creó una Unidad de Investigación Especial para esclarecer el caso y aseguró que trabaja en coordinación con el Gobierno federal y en respeto a la soberanía.

Se espera que este lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum presente un informe detallado sobre el caso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Frontera México-Estados Unidos

Localizaciones


CDMX
Chihuahua
Estados Unidos

Personajes


María Eugenia Campos Galván
Jorge Romero Herrera
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


PAN

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Maquinaria comenzó el derribo del estadio “Chuy Moreno” en Nueva Rosita, cerrando un espacio histórico del béisbol regional.

Arranca demolición del estadio Chuy Moreno en Nueva Rosita; marca el fin de un ícono del béisbol
Martha Moncada encabeza delegación cultural de Coahuila durante actividades del Tianguis Turístico 2026 en Acapulco.

Coahuila participa en primera sesión de secretarios en Tianguis Turístico 2026
La ruta tendrá tarifa promocional, uso de tarjeta de Movilidad Integrada y salida al público durante la tarde.

Tren Felipe Ángeles inicia operaciones con viaje de Buenavista al AIFA
La Fiscalía General de Morelos confirmó la mañana del domingo la detención de Jorge Armando ‘N’, alcalde del municipio de Tlalnepantla.

Detienen a Jorge Armando ‘N’, alcalde de Tlalnepantla, Morelos, por presuntos delitos sexuales

Al menos 329 menores que asisten a Cendi en Nuevo León registraron presencia de plomo en la sangre, al menos 83 niños presentaron niveles altos, según un estudio aplicado a mil 239 estudiantes de la Zona Metropolitana de Monterrey.

A 83 menores en Cendis de Nuevo León se les detecta altos niveles de plomo en la sangre
La agenda legislativa incluye reuniones sobre Banxico, seguridad, Marina y reforma en materia de feminicidios

Ernestina Godoy presentará en Senado plan de procuración de justicia 2026-2030
El presidente de Estados Unidos aprovechó para reprochar a la OTAN por no apoyar al país con la guerra con el Medio Oriente

Donald Trump descarta urgencia para un nuevo pacto con Irán
Detienen atentado en contra del presidente Trump en el hotel Washington Hilton

Trump asegura que la motivación de Cole Allen era ‘odio’ contra los cristianos