Funcionaria denuncia anomalía... y la cesan del Poder Judicial

México
/ 26 octubre 2025
    Funcionaria denuncia anomalía... y la cesan del Poder Judicial
    Erika Cleotilde Méndez Ríos, hasta esta semana directora de Movimientos de Personal del OAJ, presentó una denuncia ante la Contraloría interna contra Pedro Tapia Tajonar, subdirector de área del mismo organismo. FOTO: REFORMA

Tras denunciar que por órdenes superiores un subdirector usurpó una clave de usuario para realizar registros administrativos

Una funcionaria del Órgano de Administración Judicial (OAJ), de reciente creación con la 4T, fue cesada tras denunciar que por órdenes superiores un subdirector usurpó una clave de usuario para realizar registros administrativos en el sistema interno de la institución.

Erika Cleotilde Méndez Ríos, hasta esta semana directora de Movimientos de Personal del OAJ, presentó una denuncia ante la Contraloría interna contra Pedro Tapia Tajonar, subdirector de área del mismo organismo.

TE PUEDE INTERESAR: Reclama Mery más recursos federales para elevar el número de servidores del Poder Judicial de Coahuila

De acuerdo con un video en el que Méndez Ríos informa de su despido a sus colaboradores, Tapia Tajonar usó la clave de usuario de una funcionaria, sin su consentimiento, para dar de alta unos registros en el sistema interno del OAJ.

En la videograbación, la ahora ex directora no precisa qué tipos de registros se hicieron, pero señala que Tapia Tajonar actuó por órdenes de la “maestra”. Según fuentes internas, se refiere a Laura Sandra Hasbach Melchor, directora general de Recursos Humanos, quien tiene ese grado académico.

“El día de hoy (23 de octubre) nos entregaron un término de nombramiento ¿la razón? Hice una denuncia de un acta de hechos en donde, pues denuncié que Pedro Tajonar ocupó el usuario de Guadalupe para hacer un registro de áreas administrativas, sin mi consentimiento, por indicaciones de la maestra”, exhibe en el video.

TE PUEDE INTERESAR: Antiguo Hotel Palacio Real será nueva sede del Poder Judicial en Torreón

“Lamentablemente a la gente buena se le castiga, este es el precio de decir la verdad, este es el precio de ser de una sola pieza y ¿qué creen? Me voy orgullosa de lo que hice aquí, de mi persona, de Ariadna, de Nidia, por tener el valor de hacer lo correcto, siempre, siempre, siempre, y ojalá ustedes también tengan el valor de hacer lo correcto siempre, de no claudicar a sus valores, de no dejarse presionar por el poder”.

Una fuente extraoficial dijo que la denuncia de Méndez Ríos se refiere a los registros de alta de una persona en el kárdex del Poder Judicial de la Federación, para generar el pago de una contraprestación.

Méndez Ríos se despidió de su personal con palabras de agradecimiento, luego de seis años de laborar como coordinadora técnica y directora de área en la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal y luego del OAJ.

TE PUEDE INTERESAR: Señala la SIP a VANGUARDIA entre los casos de hostigamiento judicial contra medios

“Tuve la bendición de conocer a grandes personas, tuve también la bendición de conocer a personas muy feas, que me enseñan lo que uno no debe de ser en la vida (...) Esas figuras de poder que hoy están allí, mañana no van a estar, pero la integridad que ustedes tengan, como ustedes se manejen en la vida, es lo que les va a abrir puertas o se las va a cerrar, eso no se cambia, hay cosas en esta vida que no se negocian y de verdad que tener el valor y el coraje de hacer lo correcto, no cualquiera”, les expresó.

“Les soy sincera, hay cosas con las que yo no puedo y la mentira es una de ellas, la corrupción es una de ellas, hacer cosas indebidas es una de ellas, jamás en la vida lo hice y jamás en la vida lo voy a hacer; prefiero irme, aunque sea de esta forma, pero me voy sabiendo que hice lo que tenía que hacer”.

Temas


Anomalías
Denuncias

Localizaciones


México

Organizaciones


Poder Judicial

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana