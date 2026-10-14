Ganó la corrupción y la impunidad, aseguran ONG’s tras exoneración de Francisco Garduño del caso INM

CIUDAD JUÁREZ.- Organizaciones que acompañan a las víctimas lesionadas y familiares de los fallecidos del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, señalaron como justicia selectiva y afirmaron que de nueva cuenta volvió a ganar la corrupción e impunidad, luego de que ayer fuera cerrado el caso del excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño. En un comunicado, aseguraron que el juez Víctor Manlio Hernández Calderón decidió que ganara la justicia selectiva.

“Volvió a ganar la corrupción y la impunidad de los políticos protegidos por el poder. La exoneración de Francisco G. Y. tras la tragedia en la estancia migratoria de Ciudad Juárez confirma que en México la justicia es selectiva. La decisión judicial de eximir a un exfuncionario del INM, y hoy de la SEP, demuestra que el sistema opera para proteger a los poderosos y no para garantizar los derechos de las personas en movilidad. La impunidad institucional sigue siendo el sello en casos graves de violaciones a derechos humanos”, dijeron las organizaciones. “FALLAS ESTRUCTURALES Y OMISIONES NO PUEDEN QUEDAR ABSUELTAS” Señalaron que para el juez, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración cumplió con las condiciones impuestas para desvincularse del caso del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, sin embargo, esa resolución revictimiza a las familias de los 40 fallecidos y a las y los sobrevivientes, negándoles el derecho a la verdad y a una reparación integral. “Las fallas estructurales y la omisión estatal no pueden quedar absueltas por un sistema judicial a la medida del poder. Desde las organizaciones de la sociedad civil que acompañamos a algunas familias fallecidos y sobrevivientes seguiremos con paso firme en la defensa y promoción de los derechos de las personas en contextos de movilidad humana”.

Pidieron también que no se normalice la impunidad. EXIGEN JUSTICIA REAL Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN “Exigimos justicia real, memoria y garantías de no repetición. En esta resolución la deuda mayor es con la justicia, las familias de los fallecidos, y con las y los sobrevivientes, porque el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez era prevenible; no debieron morir 40 personas, ni dejar con secuelas de por vida a 27 más, donde destacamos, que aún no han sido reconocidas como víctimas 15 mujeres”. Fue la noche del martes que el juez en Ciudad Juárez, Chihuahua, Víctor Hernández Calderón cerró la causa penal 237/2023 por el ejercicio indebido del servicio público contra Francisco Garduño quien es excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) y que se derivó después del incendio de la estancia migratoria el 27 de marzo del 2023.

Las organizaciones que señalaron fueron Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Fundación para la Justicia, Instituto para las Mujeres en la Migración y Clínica Jurídica Alaide Foppa.