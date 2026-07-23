Garantiza Johnson apoyo a empresas de Estados Unidos en México

CDMX.- El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, garantizó su apoyo para que las empresas estadounidenses permanezcan en el país.

En el evento que encabezó junto con el vicepresidente para las Américas de la US Chamber, Neil Herrington, el diplomático se dirigió a representantes de empresas estadounidenses.

“Estamos comprometidos con seguir apoyando a las empresas estadounidenses para que continúen prosperando en México”, aseguró a través de una publicación en su cuenta de X.

La aseveración se da en medio de conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos para afinar detalles del T-MEC, de las que el Embajador ha sido parte.