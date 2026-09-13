Gobierno de Oaxaca se deslinda de ‘grupo de choque’ que enfrentó al SNTE durante visita de Sheinbaum

OAXACA, OAX.- La Secretaría de Gobierno de Oaxaca se deslindó del “grupo de choque” y funcionarios públicos que se enfrentaron a maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ( SNTE ) durante el segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el auditorio Guelaguetza.

En un comunicado, la dependencia también rechazó cualquier afirmación que pretenda vincular a su titular, Jesús Romero López, con la organización, promoción o utilización de grupos de choque.

¿QUÉ OCURRIÓ ENTRE LA SNTE Y EL PRESUNTO ‘GRUPO DE CHOQUE’?

El viernes pasado, maestros de la Sección 22 del SNTE y personas presuntamente vinculadas a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO, ahora llamada Federación Estatal de Sindicatos de Oaxaca), así como funcionarios y políticos del partido Morena, protagonizaron un enfrentamiento a las afueras del auditorio Guelaguetza, en la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la capital del estado para rendir su segundo informe de gobierno.

La confrontación entre ambos grupos ocurrió cuando se trató de impedir que los docentes, encabezados por la dirigente magisterial Yenny Aracely Pérez Martínez, marcharan hacia el auditorio para realizar una protesta y exigir solución a sus demandas federales, como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.