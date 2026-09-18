Gobernadora interina de Sinaloa se reúne con el Gabinete de Seguridad federal; seguirán operativos contra el crimen

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    Gobernadora interina de Sinaloa se reúne con el Gabinete de Seguridad federal; seguirán operativos contra el crimen
    Domínguez Nava indicó que “la tranquilidad de las y los sinaloenses son prioridad para el Gobierno de la presidenta y para este Gobierno del Estado”. Cortesía

Graciela Domínguez destacó que continuarán trabajando en coordinación para alcanzar los objetivos fijados

CULIACÁN, SIN.- Graciela Domínguez Nava, gobernadora interina de Sinaloa, informó que este viernes sostuvo una reunión con integrantes del Gabinete de Seguridad Federal, encabezado por Omar García Harfuch.

Fue mediante sus redes sociales como la funcionaria estatal dio a conocer el encuentro, que tuvo lugar en el puerto de Mazatlán, y que se realizó con el objetivo de continuar con los operativos y las estrategias para tranquilizar a la entidad.

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Domínguez Nava detalló que en el encuentro estuvieron presentes, además del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo; el titular de Marina, Almirante Reymundo Pedro Morales Ángeles; y el comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briseño Lobera.

GOBERNADORA DESTACA TRABAJO COORDINADO

En un breve mensaje, la gobernadora destacó que “la tranquilidad y el bienestar de las y los sinaloenses son prioridad para el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y para este Gobierno del Estado”.

A su vez, hizo hincapié en que con la reunión de seguridad continuarán trabajando en coordinación para alcanzar los objetivos que se han propuesto.

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La mesa de trabajo tuvo lugar a dos días de que la presidenta Sheinbaum visite Sinaloa como parte de su gira de rendición de cuentas por su Segundo Informe de Gobierno, el próximo domingo.

HARFUCH DESTACA VISITA DE SUPERVISIÓN A SINALOA

Por su parte, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó en su redes sociales que por instrucciones de la Presidenta, el Gabinete de Seguridad realizó una visita de supervisión y evaluación de la estrategia de seguridad en Sinaloa.

“La coordinación entre nuestras instituciones permite ajustar acciones, fortalecer la presencia en el territorio y actuar con firmeza contra quienes generan violencia”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

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Harfuch aseguró que su compromiso es que los resultados se traduzcan en mayor seguridad y tranquilidad para las familias sinaloenses.

“Los retos persisten y exigen reforzar el trabajo todos los días. Seguiremos presentes, en coordinación y con determinación para proteger a la población y combatir la impunidad”, concluyó.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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