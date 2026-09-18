Pedirán a Sheinbaum deducir al 100 por ciento las prestaciones laborales

CDMX.- Organizaciones sindicales y cámaras empresariales pedirán a la presidenta Claudia Sheinbaum que la deducción de prestaciones contractuales sea al cien por ciento, adelantó el líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas. En entrevista, explicó que nuevamente buscarán convencerla de que sería una medida virtuosa porque el erario no perdería ingresos y los trabajadores dispondrían de mayores recursos para cubrir sus necesidades básicas.

Cuando en la Cámara de Diputados ya inició la revisión de la miscelánea fiscal para el 2027, que debe aprobarse en octubre, el líder sindical explicó que la próxima semana se reunirán los dirigentes gremiales para tocar el tema y considerar la fecha en que pedirán reunirse con la Presidenta. “Vamos a ir todos unidos, cámaras empresariales y organizaciones sindicales para hablar con ella y demostrarle que es algo virtuoso. ¿Por qué? Porque el dinero llega al trabajador, gasta, paga IVA y otros (impuestos), y vuelve a regresar al erario. “Entonces, el erario no pierde, y se beneficia la economía de las y los trabajadores”, explicó González Cuevas. MARTES SE REUNIRÁN PARA ACORDAR LA FECHA EN QUE VERÁN A LA PRESIDENTA Indicó que el planteamiento será hacer deducibles el 100 por ciento de las prestaciones que cubren las empresas, porque actualmente es del 47 por ciento. “El martes vamos a tener una reunión y vamos a acordar la fecha que vamos a ir con ella”, agregó. Vales de despensa o gasolina, seguro de gastos médicos mayores, fondos o cajas de ahorro, y bonos de productividad serían parte de las prestaciones que organizaciones obreras y patronales buscarían sean deducibles al 100 por ciento.

Entrevistado durante el desarrollo de la 117 Convención Nacional Ordinaria de la Unión Nacional de Trabajadores la Industria Alimentaria, que forma parte de la CROC, González Cuevas reconoció que el movimiento obrero hace gestiones directas con la Presidenta de la República y que los trabajadores ya no salen a las calles para exigir el cumplimiento de sus demandas. También consideró que hace falta mayor unidad y coordinación entre las diferentes agrupaciones obreras para exigir el cumplimiento de sus demandas. “En primer lugar hace falta que todos estemos unidos y que todos estemos conscientes de que tengamos este tipo de reuniones. “Tenemos toda la información de cómo está la situación en diferentes temas, pero se necesita que las organizaciones sindicales lo hagan, pero no vemos, no lo vemos”, explicó. ASEGURAN BUSCAR EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR OBRERO Por ejemplo, comentó que en el Consejo Técnico del Seguro Social, la CROC tiene ahí representantes para expresar su postura cuando se toman acuerdos. Sin embargo, destacó, otras representaciones organizaciones no manifiestan su posición en ese Consejo o no tienen datos, por lo que “ahí queda”. “Consideramos que protestar sí lo podemos hacer, pero solamente entre todos.

“Nosotros no, por ejemplo, nosotros, en lugar de hacer eso, nos ponemos a trabajar. ¿Para qué? Para ir resolviendo los problemas que tenemos que resolver”, mencionó. Dijo que la Asociación General de las y los Trabajadores es una agrupación que busca fortalecer al movimiento obrero, pero aún le falta tomar mayores medidas de unificación en las entidades federativas. ORGANIZARÁN EL REGISTRO DE LA NUEVA CENTRAL OBRERA Mencionó que habrá próximamente una reunión para organizar el registro de la nueva central obrera a nivel local. “Esta organización, que está registrada ante el Centro de Conciliación, queremos que el registro laboral lo hagamos en cada estado, no solamente quede en la cúpula, sino que lo hagamos en cada estado para hacer un trabajo horizontal, que eso es lo que hace falta para que se fortalezca el movimiento obrero”, destacó.

-¿Usted no está de acuerdo en que ya está cooptado el movimiento obrero por el gobierno de Morena?, se le preguntó al líder de la CROC, organización que dejó las filas del PRI al comienzo del sexenio pasado ”Bueno, pues eh, la verdad que, bueno, pues...”, expresó. -¿Ya nadie sale a las calles? ”No, pues no, no salen..”, indicó. -¿Y con la Presidenta (sí van)? “Con la Presidenta, bueno, pues a nosotros nos atiende y nos ayuda a resolver lo que le presentamos, así que, pues, es algo que lo hacemos en forma directa. “Hemos logrado lo de las 40 horas (de jornada laboral a la semana) que ya se había perdido. Lo de las aplicaciones, para la gente que trabaja en las aplicaciones, también, y otros temas que hemos venido logrando, y, sobre todo, también que el salario sigue aumentando”, mencionó. Lo que está pendiente, dijo, es que la Presidenta acepte lo de la deducción de las prestaciones sociales al 100 por ciento. CAMBIAN ESTATUTOS 15 AÑOS DESPUÉS En la reunión de la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria, Refresquera, Turística, Hotelera, Gastronómica, Similares y Conexos, el líder de la CROC propuso cambios en los estatutos de la organización, que no se habían actualizado desde el 2011. En los documentos de la agrupación por fin se incorporaron disposiciones de transparencia sobre las cuotas sindicales, paridad de género, incorporación de jóvenes, capacitación y lineamientos sobre la elección de dirigentes.

Tras un breve comentario sobre la modificación de los estatutos, sin ahondar en el contenido, las reformas fueron aprobadas en menos de 4 minutos, a mano alzada, “por unanimidad”. En un hotel de Paseo de la Reforma, solo hasta después de aprobado el documento, hubo oradores para hablar a favor de la reforma. De más de mil delegados, sólo hablaron los dirigentes seccionales de la llamada “Unión Nacional Gastronómica”, que representa uno de los sectores más fuerte de la CROC, compuesto de todas las actividades de servicios turísticos de hoteles y restaurantes. González Cuevas, de 86 años y como secretario general desde el 2025, nuevamente fue “destapado” para seguir al frente de la CROC en un nuevo periodo en 2027. Los dirigentes Ulises Bravo, de Oaxaca; Rafael Salcedo, de Morelos; y Martín de la Cruz, de Quintana Roo, calificaron a Isaías González como el único dirigente sindical que sigue trabajando “incansablemente” por su gremio y de tener un liderazgo “sin fecha de caducidad”, por lo que le expresaron su apoyo para otro periodo de gestión.