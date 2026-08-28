Imelda Castro tendrá protección en recorridos por Sinaloa debido a crisis de seguridad

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    Imelda Castro tendrá protección en recorridos por Sinaloa debido a crisis de seguridad
    Castro dijo que a pesar de la crisis de inseguridad que afronta la entidad, la coalición aún tiene la simpatía de los sinaloenses. Cuartoscuro

La Senadora reconoció que “no podemos tapar el sol con un dedo, vivimos día a día lo que sucede en el estado”

CULIACÁN, SIN.- Imelda Castro, quien será la próxima candidata a la Gubernatura de Sinaloa por parte de Morena, reconoció que aún no hay condiciones de seguridad en la entidad, por lo que ya cuenta con seguridad especial de las fuerzas federales para su protección durante los recorridos en el Estado.

En conferencia de prensa en Culiacán, la senadora con licencia afirmó que a pesar de la crisis de inseguridad que afronta la entidad y de “todo” lo que ha pasado con el exgobernador Rubén Rocha, la coalición de Morena con PT y PVEM aún tiene la simpatía de los sinaloenses, con el 50 por ciento de las preferencias electorales.

Detalló que iniciará los recorridos por el Estado como Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, porque no puede presentarse como aspirante a la Gubernatura.

RECONOCE CASTRO CRISIS DE SEGURIDAD EN SINALOA

“Sabemos, vivimos todos nosotros una situación de inseguridad, que ciertamente ha venido bajando, no sólo a nivel nacional en más del 50 por ciento en reducción de delitos, también en Sinaloa la estrategia de seguridad ha bajado los delitos.

Por supuesto, no ha sido, no hemos tenido los resultados que necesitamos tener para lograr la paz duradera, tenemos que reconocer que cuando hay un alto impacto vuelve a subir la percepción de inseguridad”, reconoció.

Respaldó el plan de seguridad que implementa la nueva gobernadora Graciela Domínguez y aseguró que las fuerzas federales están cuidando al pueblo de Sinaloa, con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

Ante el desligue de seguridad que se dio alrededor del hotel donde se llevó a cabo la conferencia, Castro explicó que ya cuenta con protección especial, por una petición hecha por las dirigencias de los tres partidos de la coalición.

DEFIENDE MEDIDAS DE PROTECCIÓN, POR SU INTEGRIDAD Y LA DE LOS MILITANTES

Explicó que es una medida para salvaguardar no sólo su integridad, sino la de los militantes que participarán en las actividades políticas de los próximos meses.

Dijo que elementos de la Guardia Nacional son los que la acompañarán en sus recorridos, muchos de los cuales serán por las noches.

El representante del PT, Jaime Quiñónez, dijo que al cuidar a Castro a donde vaya también se cuida a los sinaloenses.

“Sí es cierto que uno de los puntos principales de la gente es que pidió seguridad y no podemos tapar el sol con un dedo, que no pasa nada, vivimos día a día lo que sucede en el estado y queremos cuidar a nuestra coordinadora y a los militantes en cada evento, vamos a proteger lo más que se pueda a nuestra coordinadora”, indicó.

SEGURIDAD NO ES UN PRIVILEGIO PERSONAL PARA LA SENADORA CON LICENCIA

El dirigente del PVEM, Ricardo Madrid, consideró que la solicitud de seguridad se dio como un “razonamiento objetivo” sobre lo que sucede en la entidad y no como un privilegio personal para la senadora con licencia.

Sobre Rocha y el senador Enrique Inzunza, Imelda Castro evitó señalar qué sigue sobre su situación legal y los señalamientos de ligas con el narcotráfico, al comentar que siguen las investigaciones en la Fiscalía General de la República (FGR).

También destacó que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena resolverá sobre su situación en el partido.

Agregó que es “indispensable” que cada quien asuma las consecuencias de las decisiones que toma, al referirse sobre la separación de Inzunza del grupo parlamentario, sin pedir licencia.

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