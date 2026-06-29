Acusan IP y ciudadanos anomalías en licencias de Tulum

TULUM, QR.- Empresarios, comerciantes y ciudadanos agrupados en Tulum Unido presentaron un documento dirigido al Ayuntamiento en el que denuncian obstáculos administrativos y presuntas irregularidades en la expedición de licencias de funcionamiento, al tiempo que solicitaron cambios a los procesos municipales para hacerlos más transparentes. La organización, que se define como un movimiento ciudadano integrado por casi 300 personas, difundió un comunicado en el que atribuye su surgimiento a “la crisis que estamos enfrentando en nuestro municipio” y convoca a respaldar un oficio ciudadano con propuestas sobre el sistema de licencias comerciales.

Los integrantes del colectivo sostienen que el crecimiento económico de Tulum ha estado acompañado de inconformidad entre empresarios y comerciantes por los costos de los trámites, los tiempos de respuesta y la falta de certeza jurídica, además de denuncias públicas relacionadas con presuntos actos de corrupción, extorsión y abuso de autoridad. “Tulum Unido surge para unir a ciudadanos, empresarios y trabajadores con un mismo objetivo: exigir un Gobierno transparente, eficiente y comprometido con el bienestar de la comunidad”, señala el comunicado. CONFLICTOS Y SEÑALAMIENTOS La aparición de Tulum Unido ocurre en un contexto de crecimiento urbano, presión sobre los servicios públicos, conflictos en el desarrollo inmobiliario y señalamientos sobre la gestión municipal. La agrupación asegura que actualmente el grupo está conformado por “casi 300 integrantes”, entre ciudadanos, organizaciones civiles, representantes de distintos sectores, empresarios, profesionistas, comerciantes, vecinos y habitantes de comunidades cercanas.

Como parte de sus acciones, el colectivo informó que elaboró un oficio ciudadano sobre las licencias de funcionamiento y operación de establecimientos comerciales, el cual contiene “propuestas y solicitudes concretas para garantizar un proceso justo, transparente y apegado a la ley”. INICIAN CAMPAÑA PARA RECABAR FIRMAS De acuerdo con el documento, dicho oficio será entregado al presidente municipal de Tulum, que gobierna el morenista Diego Castañón. La organización también inició una campaña para recabar firmas de apoyo entre la población. En su convocatoria señala: “Tu firma hace la diferencia. Entre más seamos, más fuerte será nuestra voz”.

El colectivo convocó a una jornada de firmas el miércoles 1 de julio, de 17:00 a 19:00 horas, en la Cancha Maya de Tulum, e invitó a la ciudadanía a consultar el documento completo mediante un enlace y un código QR.

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