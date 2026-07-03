Falla Tren Maya en ruta Mérida-Cancún; pasajeros se quedan varados más de cinco horas

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México
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    Falla Tren Maya en ruta Mérida-Cancún; pasajeros se quedan varados más de cinco horas
    El convoy debía haber llegado a la estación a las 20:00 horas del 1 de julio, pero no fue hasta las 2:50 horas del jueves en la madrugada que la unidad arribó. Cuartoscuro

Una falla eléctrica ocasionó el percance, lo que provocó reclamos por falta de protocolos, alimento y aire acondicionado

CDMX.- El Tren Maya registró una falla eléctrica en la ruta Mérida-Cancún que dejó varados más de cinco horas a pasajeros, provocando reclamos por falta de protocolos, alimento y aire acondicionado.

“Si pasa algo así ustedes deben tener un protocolo cómo poder ayudar a la gente. No puede ser posible que llevamos 5 horas, desde las 9 de la noche, ellos están allá, hay niños, de verdad, o sea, de verdad es el colmo. Deben tener, de verdad, un plan B, ¿qué va a pasar si pasan estas cosas?”, expresó una afectada.

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El hecho ocurrió en el tramo entre Leona Vicario y Cancún. De acuerdo con pasajeros, el convoy debía haber llegado a la estación a las 20:00 horas del 1 de julio, pero no fue hasta las 2:50 horas de este jueves en la madrugada que la unidad arribó.

DENUNCIAN FALTA DE INFORMACIÓN

Durante la espera, los usuarios manifestaron inconformidad por la falta de información sobre el tiempo que permanecerían detenidos y por las condiciones en las que aseguraron transcurrió la contingencia.

“No puedo más, ya estoy desesperada, no puedo ya, ya me desesperé, ya no puedo más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo va a durar más? No es justo”, expresó una pasajera.

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En otro momento, la misma usuaria relató que requería tomar un medicamento, pero dijo que no podía hacerlo porque no había ingerido alimentos.

“Tengo que tomarme una medicina y no me la puedo tomar. ¿Por qué? Porque no he tragado nada. Mira ya qué horas son”, señaló.

“Mi hermana tiene cáncer, tiene que tomarse la medicina. Necesita agua”, expresó su hermana.

SIN PROTOCOLOS DE REACCIÓN

Los reclamos también incluyeron la presunta falta de agua y alimentos durante la espera. “¡Ni una pinche botella de agua traigo!... No hay nada aquí”, reclamó una pasajera.

Otros viajeros señalaron que adultos mayores y menores de edad también resentían la prolongada espera.

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“Mis papás no han comido nada... Todos estamos igual, no hemos comido nada todo el día”, dijo una mujer, quien agregó que el viaje, que esperaba fuera una experiencia recreativa, terminó convirtiéndose en “algo terrible”.

En un video se escucha a un integrante del personal informar a los pasajeros que el traslado se reanudaría en pocos minutos y ofrecer agua para que una de las personas pudiera tomar su medicamento.

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