Guerra en Medio Oriente amenaza con subir hasta 18% la canasta básica en México

A pesar de que el Gobierno federal anunció un acuerdo para contener el diésel en 28.30 pesos el litro a nivel nacional y aumentó el subsidio a dicho combustible, del 28 de febrero al 9 de abril su precio promedio pasó de 26.37 a 28.74 pesos, un incremento de 8.99 por ciento. Sin embargo, algunas gasolineras lo venden más caro.

El encarecimiento del diésel por la guerra en Medio Oriente ha elevado los costos logísticos al ser el insumo más importante para el servicio de carga, lo que suma más presión a la inflación y amenaza con subir precios de productos básicos entre 15 y 18 por ciento, advirtieron especialistas.

Ramsés Pech, especialista en energía, destacó que en el país se consume más de 68 millones de litros diarios de diésel y el 87 por ciento es consumido por el autotransporte de carga. “El sector de autotransporte de carga es el que mayor impacto tiene por el alza de precios del diésel, y es muy probable que termine trasladando el incremento al consumidor” , dijo Pech.

Héctor Romero, presidente de la asociación Círculo Logístico, explicó que el diésel representa habitualmente para las empresas de autotransporte de carga alrededor del 30 por ciento en sus costos operativos, pero ante el encarecimiento del diésel ahora es de entre 40 y 50 por ciento.

"Hay incrementos en las tarifas de transporte. El alza del diésel pega directo a la inflación ya la canasta básica porque es el combustible que mueve casi toda la mercancía en México. Cuando sube, el costo de llevar alimentos, insumos y productos básicos también sube. ¿Quién va a aguantar a 30 pesos el litro de combustible?" ,pregunta.

“Esto no solo repercute en la industria del transporte, está repercutiendo en la inflación del país porque el aguacate, el limón, el pescado, el jabón y diversos productos de la canasta básica ya están registrando incrementos de 5 a 15 por ciento” , agregó. Romero refirió que si sube el diésel, entonces también el servicio de flete.

"Si sube el diésel, sube el flete y el precio del primer eslabón: materias, fertilizantes, insumos; suben los productos finales que consumimos, los que recorre largas distancias como frutas, verduras y hortalizas. También el campo sufre porque el diésel se usa en maquinaria agrícola y los fertilizantes suben. Si el alza dura varias semanas y se acaban los inventarios comprados con diésel barato, el aumento se refleja en el consumidor" .