Guerra en Medio Oriente amenaza con subir hasta 18% la canasta básica en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 15 abril 2026
    Guerra en Medio Oriente amenaza con subir hasta 18% la canasta básica en México
    Por más que el Gobierno aumente el subsidio, si el flete sube un 4% por cada peso de incremento en el combustible, el control de la inflación se vuelve imposible. ARCHIVO

Expertos advierten que alza del diésel subiría precios básicos, y deja casos donde el combustible ya representa la mitad de los costos operativos del transporte

El encarecimiento del diésel por la guerra en Medio Oriente ha elevado los costos logísticos al ser el insumo más importante para el servicio de carga, lo que suma más presión a la inflación y amenaza con subir precios de productos básicos entre 15 y 18 por ciento, advirtieron especialistas.

A pesar de que el Gobierno federal anunció un acuerdo para contener el diésel en 28.30 pesos el litro a nivel nacional y aumentó el subsidio a dicho combustible, del 28 de febrero al 9 de abril su precio promedio pasó de 26.37 a 28.74 pesos, un incremento de 8.99 por ciento. Sin embargo, algunas gasolineras lo venden más caro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caida-en-exportaciones-deja-a-pemex-mal-parada-para-aprovechar-el-alza-de-petroleo-KA20028640

Ramsés Pech, especialista en energía, destacó que en el país se consume más de 68 millones de litros diarios de diésel y el 87 por ciento es consumido por el autotransporte de carga. “El sector de autotransporte de carga es el que mayor impacto tiene por el alza de precios del diésel, y es muy probable que termine trasladando el incremento al consumidor” , dijo Pech.

Héctor Romero, presidente de la asociación Círculo Logístico, explicó que el diésel representa habitualmente para las empresas de autotransporte de carga alrededor del 30 por ciento en sus costos operativos, pero ante el encarecimiento del diésel ahora es de entre 40 y 50 por ciento.

"Hay incrementos en las tarifas de transporte. El alza del diésel pega directo a la inflación ya la canasta básica porque es el combustible que mueve casi toda la mercancía en México. Cuando sube, el costo de llevar alimentos, insumos y productos básicos también sube. ¿Quién va a aguantar a 30 pesos el litro de combustible?" ,pregunta.

“Esto no solo repercute en la industria del transporte, está repercutiendo en la inflación del país porque el aguacate, el limón, el pescado, el jabón y diversos productos de la canasta básica ya están registrando incrementos de 5 a 15 por ciento” , agregó. Romero refirió que si sube el diésel, entonces también el servicio de flete.

"Si sube el diésel, sube el flete y el precio del primer eslabón: materias, fertilizantes, insumos; suben los productos finales que consumimos, los que recorre largas distancias como frutas, verduras y hortalizas. También el campo sufre porque el diésel se usa en maquinaria agrícola y los fertilizantes suben. Si el alza dura varias semanas y se acaban los inventarios comprados con diésel barato, el aumento se refleja en el consumidor" .

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estados-unidos-logra-bloqueo-total-de-puertos-maritimos-de-iran-CD20019694

"El diésel encarece toda la cadena logística. Como todo se mueve en camión, desde el jitomate hasta el papel de baño, su alza se siente rápido y presiona la inflación" , expuso.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ha indicado que, por cada peso que incrementa el precio del diésel por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, sube un 4 por ciento la tarifa del traslado de mercancías en el país. Un análisis de Banamex señala que la inflación ha repuntado, entre otros factores, por mayores costos energéticos ante el aumento de las referencias internacionales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Transporte
Canasta Básica
combustibles

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum se convirtió en la única mexicana y líder latinoamericana incluida en la edición anual de la lista

Claudia Sheinbaum entra por segunda vez a la lista de las 100 personas más influyentes de TIME en 2026

NosotrAs: Trabajar no debería costar tanto

NosotrAs: Trabajar no debería costar tanto
El 15 de abril de 1957, Pedro Infante falleció en un accidente aéreo que conmocionó al país. A pesar de su aparente muerte, surgieron teorías de conspiración que afirman que el actor nunca murió en el accidente.

¿Pedro Infante fue asesinado o fingió su muerte?... las teorías de conspiración sobre el inmortal del Cine de Oro
Las noticias más importantes del 14 de abril en México, 2026

Las noticias más importantes del 14 de abril en México
Beneficiaria verifica información oficial de las Becas Bienestar en WhatsApp para evitar fraudes

¿Cómo recibir el calendario de pago de las Becas y Pensión del Bienestar en WhatsApp?
Favorito. El regreso de Malcolm reunió al elenco original y conquistó a nuevas generaciones en streaming.

‘Malcolm el de En Medio’ arrasa en su regreso: rompe récord de audiencia en Disney+
La Selección Mexicana volverá al Estadio Nemesio Diez para enfrentar a Serbia, en Toluca, en el último amistoso del Tri antes de su debut en la Copa del Mundo 2026.

México vs Serbia en Toluca: Fecha y sede del último partido de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026
Las frutas y verduras son de los productos que más se han visto afectados por la escalada de incrementos.

Saltillo: Guerra encarece hasta 60% alimentos; influyen transporte y fertilizantes