Huracán ‘Vance’ dejará lluvias muy fuertes en cuatro estados; Protección Civil llama a la población a prevenir

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México
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    Huracán ‘Vance’ dejará lluvias muy fuertes en cuatro estados; Protección Civil llama a la población a prevenir
    Las intensas precipitaciones se registrarán en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Cuartoscuro

Además dejará fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano

CDMX.- El huracán Vance, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, provocará lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el reporte meteorológico, a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se localizó aproximadamente a 440 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 510 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero.

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El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 km/h y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 7 km/h.La circulación del huracán ocasionará precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros, además de condiciones adversas en las zonas costeras.

Se prevén vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Michoacán y Guerrero.Asimismo, se pronostica oleaje de entre 4 y 5 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero, mientras que en los litorales de Colima y Jalisco las olas podrían alcanzar entre 2 y 3 metros.

¿QUÉ ESTADOS SERÁN AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DE VANCE?

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en cuatro entidades:

• Jalisco: lluvias muy fuertes en el oeste y sur del estado, con oleaje de 2 a 3 metros en la costa.

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• Colima: lluvias muy fuertes y oleaje de entre 2 y 3 metros en sus zonas costeras.

• Michoacán: lluvias muy fuertes en el oeste y la costa, además de vientos con rachas de hasta 60 km/h y oleaje de 4 a 5 metros.

• Guerrero: lluvias muy fuertes en el suroeste, vientos con rachas de hasta 60 km/h y oleaje de 4 a 5 metros en la costa.

Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas y áreas vulnerables.

PROTECCIÓN CIVIL LLAMA A LA POBLACIÓN A PREVENIR

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pidió a la población tomar medidas preventivas ante el pronóstico de precipitaciones que se prevé para el día de hoy en territorio nacional por la presencia del huracán “Vance”.

A través de un comunicado, explicó que, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de un sistema atmosférico en niveles medios y altos con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical provocará lluvias muy fuertes en Chihuahua y Durango, así como precipitaciones fuertes con rachas de viento de 40 a 60 km/h y posible formación de torbellinos en el norte de Chihuahua y Coahuila.

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Adicionalmente, canales de baja presión e inestabilidad en el interior del país ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste.

También en las costas del Pacífico, la presencia del ciclón tropical “Vance” generará lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

DESPLIEGA PC MISIÓN ECO Y ARTICULA ACCIONES PREVENTIVAS

Ante estas condiciones y siguiendo la trayectoria prevista del fenómeno, la CNPC desplegará una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en los Puestos de Comando de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, con el fin de fortalecer la toma de decisiones y articular acciones preventivas con los tres órdenes de gobierno.

Además, invitó a la ciudadanía a estar atenta a los avisos oficiales de las autoridades locales y mantener preparada una mochila de emergencia con documentos vitales, identificar los refugios temporales habilitados y reportar cualquier contingencia al número de emergencias 911.

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