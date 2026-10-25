Huracán ‘Vance’ dejará lluvias muy fuertes en cuatro estados; Protección Civil llama a la población a prevenir

CDMX.- El huracán Vance, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, provocará lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano. De acuerdo con el reporte meteorológico, a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se localizó aproximadamente a 440 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 510 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 km/h y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 7 km/h.La circulación del huracán ocasionará precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros, además de condiciones adversas en las zonas costeras. Se prevén vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Michoacán y Guerrero.Asimismo, se pronostica oleaje de entre 4 y 5 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero, mientras que en los litorales de Colima y Jalisco las olas podrían alcanzar entre 2 y 3 metros.

¿QUÉ ESTADOS SERÁN AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DE VANCE? Las precipitaciones más intensas se concentrarán en cuatro entidades: • Jalisco: lluvias muy fuertes en el oeste y sur del estado, con oleaje de 2 a 3 metros en la costa.

• Colima: lluvias muy fuertes y oleaje de entre 2 y 3 metros en sus zonas costeras. • Michoacán: lluvias muy fuertes en el oeste y la costa, además de vientos con rachas de hasta 60 km/h y oleaje de 4 a 5 metros. • Guerrero: lluvias muy fuertes en el suroeste, vientos con rachas de hasta 60 km/h y oleaje de 4 a 5 metros en la costa. Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas y áreas vulnerables.

PROTECCIÓN CIVIL LLAMA A LA POBLACIÓN A PREVENIR La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pidió a la población tomar medidas preventivas ante el pronóstico de precipitaciones que se prevé para el día de hoy en territorio nacional por la presencia del huracán “Vance”. A través de un comunicado, explicó que, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de un sistema atmosférico en niveles medios y altos con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical provocará lluvias muy fuertes en Chihuahua y Durango, así como precipitaciones fuertes con rachas de viento de 40 a 60 km/h y posible formación de torbellinos en el norte de Chihuahua y Coahuila.

Adicionalmente, canales de baja presión e inestabilidad en el interior del país ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste. También en las costas del Pacífico, la presencia del ciclón tropical “Vance” generará lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

DESPLIEGA PC MISIÓN ECO Y ARTICULA ACCIONES PREVENTIVAS Ante estas condiciones y siguiendo la trayectoria prevista del fenómeno, la CNPC desplegará una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en los Puestos de Comando de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, con el fin de fortalecer la toma de decisiones y articular acciones preventivas con los tres órdenes de gobierno. Además, invitó a la ciudadanía a estar atenta a los avisos oficiales de las autoridades locales y mantener preparada una mochila de emergencia con documentos vitales, identificar los refugios temporales habilitados y reportar cualquier contingencia al número de emergencias 911.