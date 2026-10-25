Niega Sheinbaum que las instituciones de salud estén peor que antes; reconoce que ‘todavía nos falta’

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México
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    Niega Sheinbaum que las instituciones de salud estén peor que antes; reconoce que ‘todavía nos falta’
    “Antes era el periodo de la corrupción y los privilegios, y el pueblo nada”, declaró la mandataria en Morelia. Cuartoscuro

La Presidenta descartó, desde Michoacán, que las instituciones públicas estén peor que antes

MORELIA, MICH.- Como lo expresó el sábado en Apatzingán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que no debe haber corrupción ni privilegios en la llamada cuarta transformación.

Durante la entrega del Programa Vivienda de Bienestar en Morelia, Sheinbaum Pardo aseguró que “está mejor el sistema de salud”, pero admitió que “todavía nos falta”, y negó que las instituciones públicas estén peor que antes.

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“Antes era el periodo de la corrupción y los privilegios, y el pueblo nada. Ahora nos reivindicamos y lo decimos orgullosamente como gobiernos del pueblo; que gobernamos por el pueblo y gobernamos para el pueblo de México.

“Todo cambió, y todos los que somos parte de las instituciones públicas, debemos recordar eso siempre: No debe haber ni corrupción ni privilegios en la cuarta transformación de la vida pública de México porque nosotros juramos no mentir, no robar y no traicionar”, declaró.

“La cuarta transformación cree en los derechos del pueblo de México, creemos en la honestidad para gobernar, en la honestidad, en la cercanía para gobernar. Y no se puede gobernar si no se tiene amor al pueblo, eso es lo que significa la cuarta transformación”, añadió.

DICE SHEINBAUM QUE SISTEMA DE SALUD ESTÁ MEJOR

Al destacar sus visitas sorpresa a centros de salud y hospitales, la mandataria federal aseguró que está mejor el sistema de salud.

“Ya se avanzó mucho, porque ahora dicen que ‘las instituciones públicas están peor que antes’. ¡Falso! Está mejor todo el sistema de salud, pero todavía nos falta”, declaró.

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En su discurso volvió a señalar al periodo neoliberal, las privatizaciones de las empresas nacionales y a los expresidentes de México, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto.

También acusó que el empresario Ricardo Salinas Pliego recibió un préstamo para comprar TV Azteca.

AGRADECE GOBERNADOR DE MICHOACÁN APOYO FEDERAL

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su apoyo para las personas michoacanas con distintas obras en sectores como transporte, salud y vivienda.

Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, destacó la construcción de 1.8 millones de viviendas en el sexenio, así como acciones para atender a 12 millones de familias.

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Para Michoacán, la secretaria resaltó 82 mil viviendas, atención en escrituras y créditos de mejoramiento.

Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, indicó que se han colocado más de 47 mil viviendas y agradeció al gobernador y a los presidentes municipales.

Romero Oropeza repitió que el Infonavit tiene una situación financiera muy buena “producto de los gobiernos de la cuarta transformación” y señaló que estaba en una crisis financiera. Mencionó que se tiene un billón 140 mil pesos en el fondo de vivienda.

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