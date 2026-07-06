Hallan tres cuerpos sin vida en la alcaldía Milpa Alta, CDMX

CDMX.- Los cuerpos de tres personas, dos hombres y una mujer, fueron localizados sin vida la mañana de este lunes en la alcaldía Milpa Alta, según reportes policiales. El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 28 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec, donde autoridades encontraron a las víctimas tendidas sobre la vía pública. De acuerdo con los primeros reportes, las tres personas presentaban heridas por disparo de arma de fuego en la cabeza y tenían las manos atadas con cinta color café. Hasta el momento permanecen en calidad de no identificadas.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que tomó conocimiento del hallazgo de las tres personas sin vida, dos hombres y una mujer, con manchas hemáticas en la cabeza, halladas a la orilla de la carretera federal Xochimilco - Oaxtepec. Indicó que los oficiales acordonaron la zona y dieron parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes, en tanto ya se realizan las primeras indagatorias para la identificación de los probables responsables. MATAN A HOMBRE DURANTE PARTIDO EN TABASCO La tarde de este domingo en la ranchería Oriente de Comalcalco, Tabasco, un violento ataque armado cobró la vida de un hombre, quien fue identificado por pobladores como Policía Municipal activo. Los hechos se registraron en el campo deportivo de la localidad conocida como “Tripa Ciega”.

De acuerdo con testigos, el hombre se encontraba observando un partido de softbol cuando fue abordado por un sujeto desconocido, quien sacó un arma de fuego y le disparó a quema ropa para después darse a la fuga. Debido a la gravedad de las heridas de bala, la víctima perdió la vida de forma instantánea en el sitio del ataque. Al lugar arribaron peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargaron de asegurar la escena, realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar los indicios correspondientes para iniciar la carpeta de investigación.

Cabe señalar que, hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el ataque ni han confirmado si el fallecido pertenecía realmente a las fuerzas policiales, por lo que se espera que en las próximas horas se esclarezca su identidad y el móvil del crimen.

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