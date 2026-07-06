Hallan tres cuerpos sin vida en la alcaldía Milpa Alta, CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Hallan tres cuerpos sin vida en la alcaldía Milpa Alta, CDMX
    La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que tomó conocimiento del hallazgo de las tres personas sin vida. Cuartoscuro

Autoridades encontraron a las víctimas tendidas sobre la vía pública, a la altura del kilómetro 28 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec

CDMX.- Los cuerpos de tres personas, dos hombres y una mujer, fueron localizados sin vida la mañana de este lunes en la alcaldía Milpa Alta, según reportes policiales. El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 28 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec, donde autoridades encontraron a las víctimas tendidas sobre la vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, las tres personas presentaban heridas por disparo de arma de fuego en la cabeza y tenían las manos atadas con cinta color café. Hasta el momento permanecen en calidad de no identificadas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descarta-tamaulipas-enviar-agua-de-nuevo-leon-a-eu-MO21947568

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que tomó conocimiento del hallazgo de las tres personas sin vida, dos hombres y una mujer, con manchas hemáticas en la cabeza, halladas a la orilla de la carretera federal Xochimilco - Oaxtepec.

Indicó que los oficiales acordonaron la zona y dieron parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes, en tanto ya se realizan las primeras indagatorias para la identificación de los probables responsables.

MATAN A HOMBRE DURANTE PARTIDO EN TABASCO

La tarde de este domingo en la ranchería Oriente de Comalcalco, Tabasco, un violento ataque armado cobró la vida de un hombre, quien fue identificado por pobladores como Policía Municipal activo.

Los hechos se registraron en el campo deportivo de la localidad conocida como “Tripa Ciega”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/emite-asf-recomendacion-a-veracruz-por-recursos-federales-AO21947272

De acuerdo con testigos, el hombre se encontraba observando un partido de softbol cuando fue abordado por un sujeto desconocido, quien sacó un arma de fuego y le disparó a quema ropa para después darse a la fuga.

Debido a la gravedad de las heridas de bala, la víctima perdió la vida de forma instantánea en el sitio del ataque.

Al lugar arribaron peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargaron de asegurar la escena, realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar los indicios correspondientes para iniciar la carpeta de investigación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tumba-la-corte-auditoria-contra-abelina-lopez-alcaldesa-de-acapulco-DO21946858

Cabe señalar que, hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el ataque ni han confirmado si el fallecido pertenecía realmente a las fuerzas policiales, por lo que se espera que en las próximas horas se esclarezca su identidad y el móvil del crimen.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Multihomicidio
Violencia
ataque armado

Localizaciones


CDMX
Xochimilco

Organizaciones


FGE
SSC

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El equipo ganador

El equipo ganador
Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

Sedena, Guardia Nacional, FGR y Pemex aseguraron 111 mil litros de hidrocarburo, tractocamiones y autotanques en un inmueble de Escobedo.

Cateo en Escobedo, NL deja el aseguramiento de 111 mil litros de hidrocarburo
Autoridades de Estados Unidos identificaron una organización criminal que traficó metanfetamina desde Campeche hacia Iowa y Nebraska desde 2020.

Detiene Interpol en Campeche a presunto líder de red que traficaba metanfetamina a EU
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026.

¡Calendario Oficial de la Pensión del Bienestar!... ¿Qué día cae el pago de los 6 mil 400 pesos en julio?
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
La eliminación ante Inglaterra puso fin al ciclo de Javier Aguirre y abrió una nueva etapa para la Selección Mexicana.

¿Qué sigue para México tras el Mundial 2026? El futuro del Tri rumbo a 2030
Con tres goles en el torneo, Folarin Balogun podrá reforzar a Estados Unidos en un partido clave tras quedar en suspenso la sanción derivada de su expulsión ante Bosnia y Herzegovina.

FIFA levanta la sanción a Folarin Balogun tras llamada de Donald Trump; Infantino responde