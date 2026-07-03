Limitarán acceso al Ángel a 25 mil personas y redirigirán a fans a otras zonas

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México
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    Limitarán acceso al Ángel a 25 mil personas y redirigirán a fans a otras zonas
    Se establecerá un perímetro de seguridad en el polígono comprendido entre la Diana Cazadora y la Glorieta del Ahuehuete, informó el titular de la SSC. Cuartoscuro

La SSC conducirá a los aficionados hacia otros puntos de la zona una vez que se alcance el aforo establecido

CDMX.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicará un operativo para limitar el acceso al Ángel de la Independencia a 25 mil personas durante la transmisión del partido y redirigirá a los aficionados hacia otros puntos de la zona una vez alcanzado el aforo.

El Secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, informó que se establecerá un perímetro de seguridad en el polígono comprendido entre la Diana Cazadora y la Glorieta del Ahuehuete, rodeado por un segundo cinturón de seguridad que se extenderá a Avenida Chapultepec y Avenida Insurgentes.

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“Se establecerá un perímetro de seguridad en el polígono comprendido entre la Diana Cazadora hasta el Ahuehuete, rodeado por un segundo cinturón de seguridad externo que se extenderá a Avenida Chapultepec y Avenida de los Insurgentes, a fin de garantizar un correcto control de los flujos de personas hacia el Ángel de la Independencia que es el punto de mayor concentración de personas”, explicó el funcionario.

“Una vez que el Ángel de la Independencia llegue a su capacidad máxima, estimada en cerca de 25 mil personas, lo que quiere decir o podrá estar marcado por el aproximado de 4 personas por metro cuadrado, se avise a los asistentes y se limite el ingreso a la zona para redirigir el flujo hacia otros puntos del corredor de Paseo de la Reforma”, agregó.

ACCESO SUJETO A DISPONIBILIDAD

En tanto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la entrada tanto al Ángel como al Zócalo será gratuita, aunque el acceso estará sujeto a la capacidad disponible.

“La entrada al Ángel o al Zócalo es libre, pero el cupo es limitado. Habrá un operativo de salud muy fortalecido, contaremos con 800 servidores en salud”, señaló.

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También anunció que el gobierno capitalino incrementará el número de pantallas para la transmisión del encuentro.

“Se aumentará el número de pantallas, de lugares, aumentaremos a 62 pantallas. La mayor ampliación de puntos será en Reforma”, indicó.

PIDEN LLEGAR CON ANTICIPACIÓN

Brugada hizo un llamado a quienes deseen acudir al Zócalo o al Ángel a presentarse con anticipación.

“Hacemos cuatro llamados a quienes quieran ver el partido en Zócalo o Ángel: a llegar con antelación, con tiempo suficiente, ya que no se podrá entrar iniciado el partido o en cuanto se alcance el aforo máximo”, expresó.

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Asimismo, invitó a la población a asistir a los espacios alternos habilitados para seguir el encuentro.

“Al conjunto de la población disfrutar en los distintos espacios que hemos habilitados en los 17 festivales futboleros descentralizados”, dijo.

ALCALDÍAS TENDRÁN CELEBRACIONES

Añadió que alcaldías y municipios conurbados también organizarán celebraciones en sus territorios y pidió mantenerse atentos a la información oficial.

“Los gobiernos de las alcaldías de la ciudad y también de municipios conurbados están sumándose a organizar festejos en sus territorios.

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“A la población mantenerse al pendiente de información oficial sobre aforos, alternativas y recomendaciones de movilidad”, dijo.

Respecto al operativo de seguridad, la SSC informó que desplegará 7 mil 400 elementos en el Estadio de la Ciudad de México, mil 300 en el Fan Fest del Zócalo y poco más de 6 mil en el corredor comprendido entre la Fuente de la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución.

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