Descarta Tamaulipas enviar agua de Nuevo León a EU

CD. VICTORIA, TAMPS.- El Secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga, afirmó que no es posible extraer agua de la Presa El Cuchillo, en Nuevo León, para entregarla a Estados Unidos, debido a que el embalse debe conservar su Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias (NAME) y abastecer a la Zona Metropolitana de Monterrey. El funcionario pidió cautela al abordar el tema al señalar que las negociaciones corresponden al gobierno federal, en el marco del Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos.

Quiroga explicó que el NAME de El Cuchillo es de alrededor de 150 millones de metros cúbicos, volumen que no puede extraerse por razones de seguridad operativa. Agregó que la Presa Marte R. Gómez mantiene una condición similar. “Es materialmente imposible trasladar esa agua para entregarla y, además, ese volumen no puede extraerse de las presas”, sostuvo. EN RIESGO SUMINISTRO DE LA POBLACIÓN Indicó que, antes de cualquier otra consideración, el agua de El Cuchillo debe destinarse al abastecimiento de Monterrey y su área metropolitana, así como al trasvase hacia la Presa Marte R. Gómez para garantizar el riego del Distrito 026, en Tamaulipas. Añadió que retirar ese volumen pondría en riesgo el suministro para la población.

“Del Cuchillo vive Monterrey y su zona metropolitana. No se puede entregar ese volumen; sería imposible. ¿Qué le damos a la ciudadanía?”, cuestionó. El funcionario recordó que, aunque el Tratado de 1944 establece las obligaciones de entrega de agua a Estados Unidos, la Federación es la encargada de conducir las negociaciones y dar seguimiento a los acuerdos binacionales, incluida la Minuta 331 firmada en noviembre de 2024. Finalmente, sostuvo que el objetivo es mantener un equilibrio que permita garantizar el abasto para Monterrey y el cumplimiento del suministro al Distrito de Riego 026, con un manejo estricto de los volúmenes disponibles.

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