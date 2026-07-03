Ola de violencia deja tres muertos en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca

En la ola de violencia que aqueja a comunidades afromexicanas de la Costa de Oaxaca, esta noche del jueves 02 de julio, fue asesinado Jassiel S. V., médico de profesión de San Juan Cacahuatepec, ubicado en la región Costa de Oaxaca .

PINOTEPA, OAX.- Al menos tres hombres fueron asesinados con arma de fuego durante la noche de este jueves; Santiago Pinotepa se ubica entre los primeros municipios del estado de Oaxaca con mayor número de homicidios de acuerdo a la Fiscalía de Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes preliminares de seguridad, el joven se encontraba saliendo de un gimnasio cuando sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones hasta que perdió la vida.

ENTRE LOS 3 MUNICIPIOS CON MÁS HOMICIDIOS

Otros dos hombres fueron víctimas de homicidio. El primer cuerpo fue hallado en la carretera que conduce de Pinotepa Nacional a la comunidad del Añil. Los hechos fueron reportados alrededor de las 22:00 horas de la noche de este jueves 02 de julio.

Minutos más tarde, sobre el libramiento de la cabecera municipal de Pinotepa Nacional, a un costado del Bar California con dirección a Santa María Jicaltepec, otro hombre fue ultimado con arma de fuego.

Este mismo jueves, fue confirmada la muerte de un joven de 17 años, quien había sido lesionado con arma de fuego tras un ataque de personas armadas el miércoles 1 de julio, sobre la avenida Heroico Colegio Militar, a la altura del conocido Puente Roto, en la cabecera municipal de Pinotepa.