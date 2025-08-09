‘Hierven’ redes con debate sobre riesgo de ruptura en Morena y crimen de delegado de FGR

Durante la primera semana de agosto, las redes sociales en México se polarizaron en torno a dos temas que dominaron la agenda digital: la aparente división interna en Morena rumbo a las elecciones de 2027 y el asesinato de Ernesto Vásquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas. De acuerdo con el Análisis de la Conversación Sociodigital y Riesgos Políticos elaborado por MW Group, el volumen de menciones en la red X (antes Twitter) creció 15.7 por ciento respecto al periodo anterior, impulsado en buena parte por las reacciones a estos dos asuntos. TE PUEDE INTERESAR: Lideró Ricardo Anaya en junio impacto en agenda política digital en México En el caso de Morena, la narrativa más compartida (35 por ciento de las menciones) coincidió en que es “inocultable” la fractura en la dirigencia nacional entre la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y Andrés López Beltrán, “Andy”, hijo del ex presidente López Obrador, por el control del partido rumbo a 2027. La versión, atribuida a la columna del periodista Salvador García Soto en El Universal, fue replicada por usuarios que ven en este episodio un punto de quiebre en el legado político del exmandatario.

Otra franja importante de la conversación (25.5 por ciento) sostuvo que esta división interna ya se refleja incluso en las bases y votantes del partido, lo que podría impactar su cohesión de cara a la sucesión presidencial. El 23.9 por ciento de las menciones giró en torno a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, al responder a señalamientos de Ricardo Monreal sobre una disputa interna, negó que la reforma electoral impulse un quiebre, aunque admitió que deben evitarse peleas dentro del movimiento. En un segundo plano, pero todavía dentro del debate sobre la cohesión partidista, el 6.3% de los usuarios compartió que Gerardo Fernández Noroña denunció "golpeteo interno" contra él, Adán Augusto López y Monreal, mientras que un 6% insinuó que dicho golpeteo podría provenir de Marcelo Ebrard. Otros mensajes, aunque minoritarios, destacaron incidentes como protestas contra Sheinbaum en Amealco y la posibilidad de fricciones con aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde.

En paralelo, el asesinato de Ernesto Vásquez Reyna, ocurrido el 4 de agosto en Reynosa, detonó una oleada de críticas hacia las autoridades. El funcionario fue emboscado con armas de fuego y granadas, en un ataque que, según la FGR, podría estar vinculado a recientes decomisos de huachicol en la región. El caso fue uno de los principales focos de la categoría de "Violencia Crónica" detectada en el periodo. El 32.9 por ciento de las publicaciones en torno al crimen se centró en difundir los detalles del ataque, mientras que un 30.5 por ciento responsabilizó directamente al gobierno federal de permitir niveles tan altos de violencia. Otro 11.3 por ciento subrayó la inacción de las autoridades, y un 7.6% cuestionó si agresiones de este tipo deberían considerarse actos de terrorismo. No faltaron mensajes irónicos (8.2 por ciento) que recordaron el manejo oficial del caso de la maestra Irma Cruz, insinuando que el gobierno podría minimizar la naturaleza del atentado.

